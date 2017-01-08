16:10, 08 Ocak 2017 Pazar

ErdoÄŸan'dan Ä°nÃ¶nÃ¼ Zaferi mesajÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "EcdadÄ±mÄ±zÄ±n bizlere emaneti olan vatan topraklarÄ±na, aynÄ± inanÃ§ ve ÅŸuurla genÃ§ nesillerimizin de sahip Ã§Ä±kacaklarÄ±na, onlarÄ±n Ã¼lkemizi daha mÃ¼reffeh yarÄ±nlara taÅŸÄ±yacaklarÄ±na inanÄ±yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Birinci Ä°nÃ¶nÃ¼ Zaferi'nin 96'ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±ylaÂ mesajÂ yayÄ±mladÄ±. ErdoÄŸan, mesajÄ±nda, aziz TÃ¼rk milletinin ve kahraman ordusunun baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k azminin gÃ¶stergesi olan istiklal mÃ¼cadelesinin ilk aÅŸamalarÄ±ndan birinin Birinci Ä°nÃ¶nÃ¼ Zaferi olduÄŸunu belirtti. Ordunun batÄ± cephesinde elde ettiÄŸi bu ilk baÅŸarÄ±nÄ±n milletin istiklal mÃ¼cadelesi konusundaki inanÃ§ ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lenmesine vesile olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "EcdadÄ±mÄ±zÄ±n bizlere emaneti olan vatan topraklarÄ±na, aynÄ± inanÃ§ ve ÅŸuurla genÃ§ nesillerimizin de sahip Ã§Ä±kacaklarÄ±na, onlarÄ±n Ã¼lkemizi daha mÃ¼reffeh yarÄ±nlara taÅŸÄ±yacaklarÄ±na inanÄ±yorum. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle istiklal mÃ¼cadelemizin bÃ¼tÃ¼n kahramanlarÄ±nÄ± saygÄ±yla, rahmetle anÄ±yorum."

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