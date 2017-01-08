ErdoÄŸan'dan Ä°nÃ¶nÃ¼ Zaferi mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Birinci Ä°nÃ¶nÃ¼ Zaferi'nin 96'ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±ylaÂ mesajÂ yayÄ±mladÄ±.
ErdoÄŸan, mesajÄ±nda, aziz TÃ¼rk milletinin ve kahraman ordusunun baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k azminin gÃ¶stergesi olan istiklal mÃ¼cadelesinin ilk aÅŸamalarÄ±ndan birinin Birinci Ä°nÃ¶nÃ¼ Zaferi olduÄŸunu belirtti.
Ordunun batÄ± cephesinde elde ettiÄŸi bu ilk baÅŸarÄ±nÄ±n milletin istiklal mÃ¼cadelesi konusundaki inanÃ§ ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lenmesine vesile olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"EcdadÄ±mÄ±zÄ±n bizlere emaneti olan vatan topraklarÄ±na, aynÄ± inanÃ§ ve ÅŸuurla genÃ§ nesillerimizin de sahip Ã§Ä±kacaklarÄ±na, onlarÄ±n Ã¼lkemizi daha mÃ¼reffeh yarÄ±nlara taÅŸÄ±yacaklarÄ±na inanÄ±yorum. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle istiklal mÃ¼cadelemizin bÃ¼tÃ¼n kahramanlarÄ±nÄ± saygÄ±yla, rahmetle anÄ±yorum."
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YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle birÃ§ok il ve ilÃ§ede okullar tatil edildi
BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â IKBYÂ BaÅŸkanÄ±Â Mesud BarzaniÂ ile Irak'Ä±nÂ ErbilÂ kentindekiÂ ZerdÄ±k DaÄŸÄ±'nda, DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele verenÂ PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±Â cepheyi ziyaret etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "EcdadÄ±mÄ±zÄ±n bizlere emaneti olan vatan topraklarÄ±na, aynÄ± inanÃ§ ve ÅŸuurla genÃ§ nesillerimizin de sahip Ã§Ä±kacaklarÄ±na, onlarÄ±n Ã¼lkemizi daha mÃ¼reffeh yarÄ±nlara taÅŸÄ±yacaklarÄ±na inanÄ±yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul'da okullar pazartesi gÃ¼nÃ¼ tatil edildi
YÄ±ldÄ±rÄ±m ZerdÄ±k DaÄŸÄ±'nda, DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele veren PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± cepheyi ziyaret edecek
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda, yoÄŸun tipinin gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi nedeniyle gemi geÃ§iÅŸlerinin Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±n iptal edilmesi, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise gecikmeli yapÄ±lmasÄ± nedeniyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yolcu yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu.
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Nusaybin'deki bir evde, PKK'lÄ±larca kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen bir tÃ¼nel ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±