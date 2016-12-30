16:38, 08 Ocak 2017 Pazar

OkullarÄ±n tatil edildiÄŸi iller

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye genelinde yaÄŸan kar nedeniyle yarÄ±n bazÄ± illerde okullar tatil edildi. Tatil ilan edilen illerin baÅŸÄ±nda Ä°stanbul geliyor.Â

OkullarÄ±n tail edildiÄŸi diÄŸer iller ÅŸÃ¶yle:

BURSA

Bursa'da olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelinde okullar yarÄ±n tatil edildi.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n devam etmesi beklendiÄŸinden, ilimiz genelinde tÃ¼m anaokullarÄ±, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bir gÃ¼n sÃ¼reyle eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime ara verilmesi uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r." ifadelerine yer verildi.Â

AÃ§Ä±klamada, aynÄ± gÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

EDÄ°RNE

Edirne'de, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle il genelinde okullar yarÄ±n tatil edildi.Â

Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Ã–zcan, etkili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yarÄ±n il genelinde tÃ¼m okullarÄ±n tatil edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Valilik kararÄ± ile eÄŸitime yarÄ±n 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildiÄŸini bildiren Ã–zcan, ''Edirne'de il genelinde Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± tÃ¼m resmi ve Ã¶zel okullar, kar ve buzlanma nedeniyle yarÄ±n tatil edilmiÅŸtir.'' dedi.

Bu arada valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kamu kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personelin de yarÄ±n idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

SAMSUN

Samsun'un bazÄ± ilÃ§elerinde eÄŸitime yarÄ±n ara verildiÄŸi bildirildi.

Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, VezirkÃ¶prÃ¼, Ladik, Havza, Kavak, AsarcÄ±k ve Ã‡arÅŸamba ilÃ§elerinde yarÄ±n 1 gÃ¼n sÃ¼reyle eÄŸitime ara verildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Yetkililer, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ± haline kent merkezinde de okullarÄ±n tatil edilebileceÄŸini kaydetti.

BALIKESÄ°R VE YALOVA

Yalova ile BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilÃ§esinde, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildi.Â

Yalova Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, il genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi bildirildi.

BandÄ±rma KaymakamlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da olumsuz hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n devam etmesinin beklenmesi nedeniyle ilÃ§e genelindeki tÃ¼m anaokul, ilk ve ortaokullar ile liselerde yarÄ±n eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime ara verilmesinin uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta il merkezi, belde, baÄŸlÄ± kÃ¶yler ve Kozlu, Kilimli, EreÄŸli ilÃ§eleri ile DÃ¼zce'nin AkÃ§akoca ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar 1 gÃ¼n sÃ¼reyle tatil edildi.

Zonguldak ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yaygÄ±n, Ã¶rgÃ¼n ve Ã¶zel eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, okullarÄ±n tatil edildiÄŸi merkez ilÃ§e ile diÄŸer ilÃ§elerde de kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶revli engelli ve hamile personelin yarÄ±n idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.Â

EreÄŸli Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Numan Korkmaz, etkisini sÃ¼rdÃ¼ren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ulaÅŸÄ±mda meydana getirebileceÄŸi aksaklÄ±klar nedeniyle maÄŸduriyet yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in ilÃ§e genelinde yarÄ±n eÄŸitime ara verilmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃœZCE

AkÃ§akoca Belediye BaÅŸkanÄ± CÃ¼neyt Yemenici de kentte etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hÄ±fzÄ±ssÄ±hha kararÄ± gereÄŸince okullarÄ±n tatil edildiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ä°lÃ§ede buzlanmanÄ±n artmasÄ±nÄ±n da beklendiÄŸini aktaran Yemenici, aksaklÄ±ÄŸa meydan vermemek adÄ±na kentte eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime, 9 Ocak 2017 tarihinde 1 gÃ¼n ara verileceÄŸini, ayrÄ±ca kamuda Ã§alÄ±ÅŸan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

Ã‡ANAKKALE

Ã‡anakkale'de kent merkezi ile 8 ilÃ§ede yarÄ±n, Gelibolu ilÃ§esinde de yarÄ±n ve salÄ± gÃ¼nÃ¼ olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle okullar tatil edildi.

Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ZÃ¼lkÃ¼f MemiÅŸ, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, iki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanmadan dolayÄ± okullarla ilgili tatil kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

UlaÅŸÄ±mÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerde gÃ¼Ã§lÃ¼kle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kentte, merkez ile AyvacÄ±k, Biga, BayramiÃ§, Ã‡an, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilÃ§elerindeki tÃ¼m okullarda yarÄ±n eÄŸitim yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aktaran MemiÅŸ, Gelibolu ilÃ§esinde ise 9 ve 10 Ocak olmak Ã¼zere iki gÃ¼n eÄŸitime ara verildiÄŸini kaydetti.Â

AynÄ± gÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

TOKAT

Tokat'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarÄ±n tatil edildi.Â



Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Levent YazÄ±cÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°l HÄ±fzÄ±sÄ±hha Kurulu, yarÄ±n ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime bir gÃ¼n ara verdi. AynÄ± zamanda engelli ve hamile memurlarÄ±n yarÄ±n izinli sayÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±." dedi.

KIRKLARELÄ°

KÄ±rklareli Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat AÅŸÄ±m, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ il genelinde tÃ¼m okullarÄ±n tatil edildiÄŸini sÃ¶yledi.

AÅŸÄ±m, ''Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± tÃ¼m resmi ve Ã¶zel okullar yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, tipi ve buzlanma nedeniyle yarÄ±n tatil edildi. BazÄ± bÃ¶lgelerimizde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 1,5 metreye yÃ¼kselmiÅŸ durumda. Bu nedenle eÄŸitime bir gÃ¼n ara verdik.'' dedi.Â

KONYA

Konya merkez ve 7 ilÃ§esinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle yarÄ±n eÄŸitime ara verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Konya ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, aÅŸÄ±rÄ± don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde yarÄ±n ilk ve orta dereceli okullarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, il genelinde, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelliler ve hamileler ile Ã¶zel kreÅŸ, gÃ¼ndÃ¼z bakÄ±mevleri ve Ã§ocuk kulÃ¼plerinin de 1 gÃ¼n idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

AyrÄ±ca, AkÅŸehir, KadÄ±nhanÄ±, TuzlukÃ§u, SeydiÅŸehir, IlgÄ±n, AltÄ±nekin ve SarayÃ¶nÃ¼ ilÃ§elerinde de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle yarÄ±n eÄŸitime ara verildi.

NEVÅžEHÄ°R

NevÅŸehir'de etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle il genelindeki tÃ¼m okullar 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ tatil edildi.

EDÄ°RNE

Edirne Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Ã–zcan, etkili kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ il genelinde tÃ¼m okullarÄ±n tatil edildiÄŸini sÃ¶yledi.

KOCAELÄ°

Kocaeli ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, olumsuz hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± buzlanma riski nedeniyle il genelinde anaokullarÄ±, ilk, orta, lise ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±nda (Ã¶zel rehabilitasyon merkezleri dahil) eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime, 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bir gÃ¼n sÃ¼reyle ara verilmesinin uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

TEKÄ°RDAÄž

TekirdaÄŸ ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, TekirdaÄŸ ve ilÃ§elerinde olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle resmi ve Ã¶zel tÃ¼m ilk ve orta dereceli okullarÄ±n 9 Ocak Pazartesi tatil edildiÄŸi belirtildi.Â