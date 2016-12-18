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18:51, 08 Ocak 2017 Pazar
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16:46, 08 Ocak 2017 Pazar

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Yemen'de bombalÄ± saldÄ±rÄ±da beÅŸ Ã¶lÃ¼
Yemen'de bombalÄ± saldÄ±rÄ±da beÅŸ Ã¶lÃ¼

Taiz'de yola dÃ¶ÅŸenen patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'in batÄ±sÄ±ndaki Taiz'de meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da, beÅŸ sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

HÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Ä°hlalleri SoruÅŸturma Komisyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°ÅŸraf el-Maktari, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Taiz kentinin El-Maafir ilÃ§esine baÄŸlÄ± El-Hanaye bÃ¶lgesinden gelmekte olan kamyonunun, Er-Rebii yerleÅŸim biriminden geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda yola dÃ¶ÅŸenmiÅŸ patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettiÄŸini belirtti.

Kamyonda sivillerin bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Maktari, sÃ¶z konusu patlamada 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 



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