16:46, 08 Ocak 2017 Pazar

Yemen'de bombalÄ± saldÄ±rÄ±da beÅŸ Ã¶lÃ¼





Taiz'de yola dÃ¶ÅŸenen patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'in batÄ±sÄ±ndaki Taiz'de meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da, beÅŸ sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. HÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Ä°hlalleri SoruÅŸturma Komisyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°ÅŸraf el-Maktari, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Taiz kentinin El-Maafir ilÃ§esine baÄŸlÄ± El-Hanaye bÃ¶lgesinden gelmekte olan kamyonunun, Er-Rebii yerleÅŸim biriminden geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda yola dÃ¶ÅŸenmiÅŸ patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettiÄŸini belirtti. Kamyonda sivillerin bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Maktari, sÃ¶z konusu patlamada 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

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