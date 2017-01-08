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18:51, 08 Ocak 2017 Pazar
Genel
17:03, 08 Ocak 2017 Pazar

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Ä°stanbul'da trafik yoÄŸunluÄŸu sadece yÃ¼zde 2
Ä°stanbul'da trafik yoÄŸunluÄŸu sadece yÃ¼zde 2

Kar nedeniyle uzmanlarÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate alan halkÄ±n toplu ulaÅŸÄ±mÄ± tercih etmesi nedeniyle trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 2'ye indi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stanbul'da, yetkililerin uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate alan vatandaÅŸlarÄ±n toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ± kullanmasÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n da dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamasÄ± sonucu trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 2 seviyesine geriledi.

Ä°stanbul genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ekiplerin tuzlama ve kar kÃ¼reme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z devam ediyor.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 6 Ocak Cuma akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olduÄŸu Ä°stanbul'da vatandaÅŸlarÄ±n, yetkililerin uyarÄ±sÄ±nÄ± dikkate almasÄ±yla trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸmadÄ±.Â 

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nce, akÄ±llÄ± telefonlara yÃ¶nelik tasarlanan ve kent genelindeki trafik yoÄŸunluÄŸunun takip edilebilmesine olanak saÄŸlayan Ä°BB CepTrafik uygulamasÄ±ndaki son verilere gÃ¶re, ÅŸehir iÃ§i trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 2'ye kadar geriledi.



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