17:03, 08 Ocak 2017 Pazar

Ä°stanbul'da trafik yoÄŸunluÄŸu sadece yÃ¼zde 2





Kar nedeniyle uzmanlarÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate alan halkÄ±n toplu ulaÅŸÄ±mÄ± tercih etmesi nedeniyle trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 2'ye indi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stanbul'da, yetkililerin uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate alan vatandaÅŸlarÄ±n toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ± kullanmasÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n da dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamasÄ± sonucu trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 2 seviyesine geriledi. Ä°stanbul genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ekiplerin tuzlama ve kar kÃ¼reme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z devam ediyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 6 Ocak Cuma akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olduÄŸu Ä°stanbul'da vatandaÅŸlarÄ±n, yetkililerin uyarÄ±sÄ±nÄ± dikkate almasÄ±yla trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸmadÄ±.Â Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nce, akÄ±llÄ± telefonlara yÃ¶nelik tasarlanan ve kent genelindeki trafik yoÄŸunluÄŸunun takip edilebilmesine olanak saÄŸlayan Ä°BB CepTrafik uygulamasÄ±ndaki son verilere gÃ¶re, ÅŸehir iÃ§i trafik yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zde 2'ye kadar geriledi.

Ä°lgili Konular istanbul trafiÄŸi

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.