GÃ¼ncelleme: 17:16, 08 Ocak 2017 Pazar

BugÃ¼ne kadar 350 diplomat FETÃ–'den ihraÃ§ edildi





Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu FETÃ– sebebiyle ihraÃ§ edilen diplomatlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± 350 olarak aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan memuriyetten ihraÃ§ kararlarÄ±na iliÅŸkin soru Ã¶nergesine cevap verdi. Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼ne kadar 350 diplomatÄ±n gÃ¶revine son verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamasÄ± ÅŸÃ¶yle: "16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmakla hÃ¢lihazÄ±rda haklarÄ±ndaki tedbir devam eden BakanlÄ±ÄŸÄ±m personeli bulunmamaktadÄ±r. 16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde BakanlÄ±ÄŸÄ±m mensubu 408 kiÅŸi kamu gÃ¶revinden 667, 672 ve 675 sayÄ±lÄ± KHK'lar uyarÄ±nca ihraÃ§ edilmiÅŸtir. Bu Ã§erÃ§evede 350 diplomatik kariyer memuru ile 58 diÄŸer kategorideki memur kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edilmiÅŸtir. 16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmakla gÃ¶revine iade edilen BakanlÄ±ÄŸÄ±m personeli bulunmamaktadÄ±r. 16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde BakanlÄ±ÄŸÄ±ma aÃ§Ä±ktan atama usulÃ¼yle personel alÄ±mÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r. 16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edilmekle gÃ¶revine mahkeme kararÄ± ile iade edilen BakanlÄ±ÄŸÄ±m personeli bulunmamaktadÄ±r."

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