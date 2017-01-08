GÃ¼ncelleme: 17:25, 08 Ocak 2017 Pazar

MeriÃ§ Nehri kÄ±smen dondu





DuraÄŸan kÄ±sÄ±mlarÄ± donan MeriÃ§ Nehrinin akan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ise buz kÃ¼tleleri gelmeye baÅŸladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne'den geÃ§en MeriÃ§ Nehri'nin bazÄ± kesimleri buz tuttu. Kentte hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gece sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20 dereceye yaklaÅŸmasÄ± nedeniyle akarsu ve sÃ¼s havuzlarÄ± dondu, yollarda buzlanma meydana geldi. Bulgaristan'dan doÄŸup Edirne'den yurda giren MeriÃ§ Nehri'nin, KaraaÄŸaÃ§ Mahallesi'ndeki MeriÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼ kesimlerinde yer yer buzlanma meydana geldi. DuraÄŸan kÄ±sÄ±mlarÄ± donan nehrin, akan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ise buz kÃ¼tleleri gelmeye baÅŸladÄ±.

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