GÃ¼ncelleme: 17:37, 08 Ocak 2017 Pazar

Ombudsman'a 5 bin 500 baÅŸvuru

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kamu DenetÃ§iliÄŸi Kurumuna (KDK) geÃ§en yÄ±lÂ kamu personelÂ rejimi ve eÄŸitim baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli alanlarla ilgili 5 bin 519 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±.

"Ä°darenin eylem ve iÅŸlemleriyle tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± incelemek, insan haklarÄ±na ve adalet anlayÄ±ÅŸÄ±na, hukuka ve hakkaniyete sÃ¶z konusu davranÄ±ÅŸlarÄ±n uygunluklarÄ±nÄ± inceleyerek araÅŸtÄ±rmak ve Ã¶nerilerde bulunmak" amacÄ±yla Haziran 2012'de kurulan kurum tarafÄ±ndan, 2013'Ã¼n Mart ayÄ±ndan bu yana vatandaÅŸlardan gelenÂ ÅŸikayetler deÄŸerlendiriliyor.

VatandaÅŸlarÄ±n yÃ¶netime iÅŸtirak etmesini, uzlaÅŸÄ± ve ara buluculukla sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmeyi amaÃ§layan kuruma, 2016'da 5 bin 519 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. 62 dosyada, ilgili kamu idaresine tavsiyede bulunulurken, 191 dosya iÃ§in ret, 32 dosya iÃ§in de kÄ±smen tavsiye kÄ±smen ret kararÄ± verildi. 313 dosya da uzlaÅŸma yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturuldu.

KDK tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemelerde 53 baÅŸvuru geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±, bin 975 dosya baÅŸvuru yollarÄ± tÃ¼ketilmemesi nedeniyle ilgili idarelere gÃ¶nderildi. Kurum tarafÄ±ndan bin 710 baÅŸvuru da yetki alanÄ±na girmediÄŸi iÃ§in incelenemez bulundu. Bin 183 dosyadaki inceleme ise sÃ¼rÃ¼yor.

Kuruma en Ã§ok, kamu personel rejimi ve eÄŸitim konularÄ±nda ÅŸikayet baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±. Bunu genÃ§lik, spor, Ã§alÄ±ÅŸma ve sosyal gÃ¼venlik, ekonomi, maliye ile vergi alanlarÄ± takip etti. En az ÅŸikayet ise gÄ±da, tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k konusunda geldi.

GeÃ§en yÄ±l gelen baÅŸvurular incelendiÄŸinde en fazla ÅŸikayet Marmara, Ä°Ã§ Anadolu ve Ege BÃ¶lgelerinden yapÄ±ldÄ±. Kuruma en Ã§ok Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de yaÅŸayan vatandaÅŸlar baÅŸvurdu.

"Ã–RNEK TAVSÄ°YE KARARLARI"

Åžikayetleri deÄŸerlendiren KDK, 2016'da Ã¶rnek tavsiye kararlarÄ±na imza attÄ±. Kurum, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±na araÃ§ muayene Ã¼cretlerinin kredi kartÄ±yla da tahsil edilmesinin saÄŸlanmasÄ±nÄ±, Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezine (Ã–SYM) ise ellerini kullanamayan engellilere sÄ±navlarda ek sÃ¼re verilmesini tavsiye etti.

Åžehir iÃ§i toplu taÅŸÄ±ma hizmetinden 65 yaÅŸ ve Ã¼zeri vatandaÅŸlarÄ±n Ã¼cretsiz olarak yararlanmalarÄ± iÃ§in sadece nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±nÄ±n yeterli olacaÄŸÄ± bir uygulamaya geÃ§ilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã¶neride bulunan KDK, evi, araÃ§ giriÅŸi bulunmayan ve yol yapÄ±mÄ±na uygun olmayan Ã§Ä±kmaz sokakta yer alan engelli vatandaÅŸÄ±n gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ±n kolaylaÅŸmasÄ± amacÄ±yla ilgili belediyeye "engelli asansÃ¶rÃ¼ veya raylÄ± sistem" yapmasÄ± teklifini sundu.

Ã–te yandan yapÄ±lan baÅŸvurunun incelenmesinin ardÄ±ndan alan bilgisi yeterliliÄŸi iÃ§ermeyen ve yanlÄ±ÅŸ cevap anahtarÄ±yla yapÄ±lan sÄ±navda baÅŸarÄ± kazanarak bir Ã¼niversitenin okutman kadrosuna tayin edilen kiÅŸinin atamasÄ± ise KDK'nÄ±n kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iptal edildi.