GÃ¼ncelleme: 17:45, 08 Ocak 2017 Pazar

Ä°stanbul'da metro sabaha kadar Ã§alÄ±ÅŸacak





Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Ä°stanbul'da metro, tramvay ve metrobÃ¼s seferleri bugÃ¼n de sabaha kadar Ã§alÄ±ÅŸacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Ä°stanbul'da metro, tramvay ve metrobÃ¼s seferleri bugÃ¼n de sabaha kadar Ã§alÄ±ÅŸacak.

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