GÃ¼ncelleme: 17:52, 08 Ocak 2017 Pazar

Baradey'den siyasete dÃ¶nÃ¼ÅŸ sinyali

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r Eski CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed el-Baradey,Â katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ±nda 3 yÄ±l aradan sonra yeniden siyasete dÃ¶neceÄŸinin sinyalini verdi.

Baradey, Londra'dan yayÄ±n yapan "El-Araby" televizyon kanalÄ±nda yayÄ±nlanan bir programda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±'nda (IAEA)Â 12,Â "otoriter rejimden Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ bir sisteme geÃ§ilmesi" iÃ§in de 4 yÄ±l MÄ±sÄ±r'da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu 16 yÄ±l boyunca tÃ¼rlÃ¼ zorluklara katlandÄ±m. Bu sÃ¼rede Irak ve Ä°ran'da yaÅŸanan geliÅŸmelere tanÄ±k oldum. Onlara, 'birbirinizi Ã¶ldÃ¼rmeyin, gelin hep birlikte yaÅŸayalÄ±m' demeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m." dedi.

MÄ±sÄ±r'daki farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlere fÄ±rsat tanÄ±mak ve gergin ortamdan uzaklaÅŸmak iÃ§in Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Baradey, 3 yÄ±l aradan sonra yeniden kamu hizmetine dÃ¶neceÄŸiniÂ belirtti.

Baradey,Â MÄ±sÄ±r'da herkesinÂ sahip olduÄŸu tecrÃ¼belerle Ã¼lkesine katkÄ± saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸiniÂ kaydederek, "Birbirini boÄŸazlamadan ve Ã¶tekini ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rmadan birlikte yaÅŸama kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Ã¼zerinde uzlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece ne MÄ±sÄ±r ve ne de Arap dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸanan mevcut sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ mÃ¼mkÃ¼n."Â diye konuÅŸtu.

Gelecek dÃ¶nemde Ã¶zellikle MÄ±sÄ±r'da yaÅŸanabilecek deÄŸiÅŸikliklerde rol oynayÄ±p oynamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin soruya ise Baradey, "Ancak yalnÄ±z deÄŸilim." demekle yetindi.

MÄ±sÄ±r'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yÃ¶netime el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirilen Baradey, 14 AÄŸustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarÄ±nda yapÄ±lan kanlÄ± mÃ¼dahalelerin ardÄ±ndan "uzlaÅŸÄ± iÃ§in siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ± aÃ§Ä±k olduÄŸu halde, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin darbe karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶stericilere mÃ¼dahale etmesini protesto etmek iÃ§in" gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu tarihten itibaren basÄ±ndan uzak durmayÄ± tercih eden Baradey'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶z konusu programÄ±n, beÅŸ bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸtuÄŸu belirtiliyor.