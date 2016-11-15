Baradey'den siyasete dÃ¶nÃ¼ÅŸ sinyali

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r Eski CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed el-Baradey,Â katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ±nda 3 yÄ±l aradan sonra yeniden siyasete dÃ¶neceÄŸinin sinyalini verdi.
Baradey, Londra'dan yayÄ±n yapan "El-Araby" televizyon kanalÄ±nda yayÄ±nlanan bir programda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±'nda (IAEA)Â 12,Â "otoriter rejimden Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ bir sisteme geÃ§ilmesi" iÃ§in de 4 yÄ±l MÄ±sÄ±r'da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu 16 yÄ±l boyunca tÃ¼rlÃ¼ zorluklara katlandÄ±m. Bu sÃ¼rede Irak ve Ä°ran'da yaÅŸanan geliÅŸmelere tanÄ±k oldum. Onlara, 'birbirinizi Ã¶ldÃ¼rmeyin, gelin hep birlikte yaÅŸayalÄ±m' demeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m." dedi.
MÄ±sÄ±r'daki farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlere fÄ±rsat tanÄ±mak ve gergin ortamdan uzaklaÅŸmak iÃ§in Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Baradey, 3 yÄ±l aradan sonra yeniden kamu hizmetine dÃ¶neceÄŸiniÂ belirtti.
Baradey,Â MÄ±sÄ±r'da herkesinÂ sahip olduÄŸu tecrÃ¼belerle Ã¼lkesine katkÄ± saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸiniÂ kaydederek, "Birbirini boÄŸazlamadan ve Ã¶tekini ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rmadan birlikte yaÅŸama kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Ã¼zerinde uzlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece ne MÄ±sÄ±r ve ne de Arap dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸanan mevcut sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ mÃ¼mkÃ¼n."Â diye konuÅŸtu.
Gelecek dÃ¶nemde Ã¶zellikle MÄ±sÄ±r'da yaÅŸanabilecek deÄŸiÅŸikliklerde rol oynayÄ±p oynamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin soruya ise Baradey, "Ancak yalnÄ±z deÄŸilim." demekle yetindi.
MÄ±sÄ±r'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yÃ¶netime el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirilen Baradey, 14 AÄŸustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarÄ±nda yapÄ±lan kanlÄ± mÃ¼dahalelerin ardÄ±ndan "uzlaÅŸÄ± iÃ§in siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ± aÃ§Ä±k olduÄŸu halde, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin darbe karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶stericilere mÃ¼dahale etmesini protesto etmek iÃ§in" gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Bu tarihten itibaren basÄ±ndan uzak durmayÄ± tercih eden Baradey'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶z konusu programÄ±n, beÅŸ bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸtuÄŸu belirtiliyor.
Cezayir'de partiler arasÄ±nda ittifak ve birleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–ncÃ¼leri Partisi" seÃ§imleri boykot etme kararÄ± aldÄ±
Ä°ran Meclisi Ulusal GÃ¼venlik Konseyi BaÅŸkanÄ± Burucerdi'nin ardÄ±ndan Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik Konseyi Genel Sekreteri Åžemhani de Esad'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
MÄ±sÄ±rlÄ± siyasetÃ§i Baradey, Ã¼Ã§ yÄ±l aradan sonra siyasete dÃ¶neceÄŸinin sinyalini verdi
FransÄ±z Savunma BakanÄ± Le Drian, ABDâ€™de olduÄŸu gibi Fransaâ€™nÄ±n da seÃ§imler Ã¶ncesi siber saldÄ±rÄ±lara hedef olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Taiz'de yola dÃ¶ÅŸenen patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
May, "ABâ€™yi terk ediyoruz. DÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±yoruz. ArtÄ±k ABâ€™nin Ã¼yesi olmayacaÄŸÄ±z. Sorun, dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda AB ile Ä°ngiltere arasÄ±nda nasÄ±l bir iliÅŸkinin doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± bulma sorunu." dedi
KudÃ¼s'te bir kiÅŸinin askerlerin bulunduÄŸu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 Ä°srail askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
MÄ±sÄ±r'da polisler bir Ä°hvan Ã¼yesini, evine dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Ä°srail'de eski baÅŸbakan Barak, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahuâ€™ya gÃ¶revi bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°srailâ€™in Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde gÃ¶revli Masot, Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet BakanÄ± Duncan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu bir grup Ä°ngiliz siyasetÃ§iyi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma planlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
Ä°slami eÄŸilimli 5 parti ilkbaharda yapÄ±lmasÄ± planlanan parlamento seÃ§imlerine iki listeyle girecek
BadahÅŸan vilayetinde dÃ¼zenlenen operasyonda 13 Taliban Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BM gÃ¶zetiminde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼zakereler, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ve Rum lider Anastasiadis'in bir araya gelmesiyle Cenevreâ€™de devam edecek
Velayeti, TÃ¼rkiye'nin Irak ile yeniden dostluk iliÅŸkisi kurmasÄ±nÄ±n memnuniyet verici olduÄŸunu sÃ¶yledi
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar DerneÄŸi, Parisâ€™te polisin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik taciz ve ÅŸiddet eylemlerinde bulunduÄŸunu, bunlarÄ±n engellenmesi gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta, bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 50 kiÅŸi yaralandÄ±.