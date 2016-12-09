GÃ¼ncelleme: 18:02, 08 Ocak 2017 Pazar

Ä°ran'dan Åžam'a iki ziyaret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Åžemhani, barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde taraflarÄ±n Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± gÃ¶stermeleri gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ran'Ä±n resmi ajansÄ± Ä°RNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Åžemhani,Â BeÅŸÅŸar Esad'la konuÅŸmasÄ±nda, "Herkes baÅŸkenti Åžam olan tek parÃ§a Suriye iÃ§in Ã§abalamalÄ±dÄ±r." dedi.

Siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin, Suriyelilerin idaresinde ve kendi aralarÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Åžemhani, "SilahlÄ± gÃ¼Ã§lerin siyasi sÃ¼reÃ§le birlikte hareket etmesi, onlarÄ± destekleyen Ã¼lkelerin diyaloÄŸa olan samimiyetlerini Ã¶lÃ§me yÃ¶nÃ¼nden gÃ¶sterge durumundadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n Suriye'deki ateÅŸkes ve siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§abalarÄ±nda Ã¶n plana Ã§Ä±kararak garantÃ¶r Ã¼lkeler olmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren uzmanlar, Ä°ran'Ä±n bu sÃ¼reÃ§te dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.Â

Ä°ran Meclisi Ulusal GÃ¼venlik Konseyi BaÅŸkanÄ± Alaaddin Burucerdi'nin iki gÃ¼n Ã¶nceki Åžam temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Åžemhani'nin Suriye'de gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmasÄ±, Ä°ran yÃ¶netiminin bu sÃ¼reÃ§teki aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± kapatma Ã§abalarÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor.