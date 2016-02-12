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Cezayir'de eski baÅŸbakanÄ±n partisinden boykot kararÄ±
Cezayir'de eski baÅŸbakanÄ±n partisinden boykot kararÄ±

Cezayir'de partiler arasÄ±nda ittifak ve birleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–ncÃ¼leri Partisi" seÃ§imleri boykot etme kararÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Cezayir'in eski BaÅŸbakanÄ± Ali bin Felis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndakiÂ "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–ncÃ¼leri Partisi",Â ilkbaharda yapÄ±lmasÄ± planlanan parlamento seÃ§imlerini boykot edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–ncÃ¼leri Partisi Merkezi Komitesi toplantÄ±sÄ±nÄ±n sonuÃ§ bildirisini okuyan Felis,Â "Komite Ã¼yeleri, ezici bir Ã§oÄŸunlukla gelecek parlamento seÃ§imlerine katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±." dedi.

Ãœlkenin normal bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§mediÄŸini ve seÃ§imlerin deÂ normal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Felis, "VatandaÅŸlarÄ±n bu seÃ§imlerdeki rolÃ¼ formaliteden ibaret. SeÃ§menlerin partiler arasÄ±ndaki belirleyici rolÃ¼ elinden alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda." diye konuÅŸtu.

Partisinin Ã¼lkede sosyal bozulma, ekonomik kriz ve siyasi Ã§Ä±kmazÄ±n bulunduÄŸunun farkÄ±nda olduÄŸuna iÅŸaret eden Felis, "SeÃ§imleri boykot edip ellerimiz baÄŸlÄ± oturmayacaÄŸÄ±z. Ãœlkede gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z tehlikeliÂ durumlara karÅŸÄ± gerÃ§ekleri sÃ¶ylemeye devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Bir dÃ¶nem (2000-2003) baÅŸbakanlÄ±k yapan Felis'in Temmuz 2015'te kurduÄŸuÂ Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–ncÃ¼leri Partisi,Â Â "Muhalefet Ä°Ã§in DanÄ±ÅŸma ve Takip Komisyonu" adlÄ±Â muhalefet bloku Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda faaliyet gÃ¶steriyor. SÃ¶z konusu blokun Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda faaliyet gÃ¶steren "Yeni Nesil Partisi" dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer partilerin Ã§oÄŸunluÄŸu seÃ§imlere katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Cezayir'de 17 Nisan 2014'te yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde Abdulaziz Buteflika, oylarÄ±n yÃ¼zde 81,53'Ã¼nÃ¼ alarak dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez bu gÃ¶reve seÃ§ilmiÅŸti. Buteflika'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k rakibi olarak gÃ¶rÃ¼lenÂ CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±ndan eski BaÅŸbakan Ali bin Felis ise seÃ§imlerin nezih bir ortamda yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.



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