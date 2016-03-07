18:28, 08 Ocak 2017 Pazar

Ä°stanbulâ€™un nÃ¼fus ve aile yapÄ±sÄ± hakkÄ±nda

Dr. Mehmet Ali Debre

TÃ¼rkiyeâ€™nin Aile ve NÃ¼fus yapÄ±sÄ±nÄ± inceleyen bir Ã¶nceki yazÄ±mÄ±zÄ±nÂ ardÄ±ndan bu makalede Ä°stanbulâ€™u analiz etmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.

Ä°stanbul hakkÄ±ndaki verilere ulaÅŸmak ilÃ§e bazÄ±nda biraz daha zor olsa da elimizde bazÄ± deÄŸerlendirmeler yapmaya yetecek bilgiler bulunmaktadÄ±r.

Ã–ncelikle Ä°stanbulâ€™da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n hangi bÃ¶lgeden olduklarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda en Ã§ok BatÄ± Karadeniz ve DoÄŸu Karadeniz bÃ¶lgesinden gÃ¶Ã§ geldiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu iki bÃ¶lgeden yaklaÅŸÄ±k 4,5 milyon Ä°stanbulâ€™da yaÅŸÄ±yor. Bir Ã¶nceki yazÄ±mÄ±zdan hatÄ±rlayacak olursak her iki bÃ¶lge de doÄŸal nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼klerde kaldÄ±ÄŸÄ± ve yaÅŸlÄ± nÃ¼fus oranÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu iki bÃ¶lgedir. Yani Ä°stanbulâ€™a verilen yoÄŸun gÃ¶Ã§ DoÄŸu Karadeniz ve BatÄ± Karadenizâ€™deki sosyal yaÅŸamÄ± olumsuz etkilemiÅŸ gÃ¶zÃ¼kmektedir. Ancak Ä°stanbulâ€™a gÃ¶Ã§ eden ailelerin tercihleri ve yaÅŸam standartlarÄ± hakkÄ±nda yeterince bilgi sahibi olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in gÃ¶Ã§Ã¼n ikincil etkisini anlama noktasÄ±nda yetersiz kalmaktayÄ±z.

Karadenizâ€™in ardÄ±ndan KuzeydoÄŸu Anadolu ve OrtadoÄŸu Anadolu bÃ¶lgesinden gelen gÃ¶Ã§leri gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu bÃ¶lgelerden yaklaÅŸÄ±k 3.5 milyon insan Ä°stanbulâ€™da yaÅŸÄ±yor. Karadeniz kadar olmasa da bu bÃ¶lgelerin de belli ÅŸehirlerinde yaÅŸlÄ± nÃ¼fusun yÃ¼ksekliÄŸi ve doÄŸal nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼k dikkat Ã§ekiyor.

Ä°stanbulâ€™a en az gÃ¶Ã§ Akdeniz ve Ege bÃ¶lgesinden gelmiÅŸ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. GÃ¼neydoÄŸuâ€™dan gelen gÃ¶Ã§ ise sanÄ±landÄ±n aksÄ±na Ã§ok yÃ¼ksek bir oranda deÄŸil. GÃ¼neydoÄŸuâ€™dan gelen toplam gÃ¶Ã§ 1.3 milyon olarak belirtilmiÅŸ.

Genel olarak Ä°stanbulâ€™da evlilik oranÄ± TÃ¼rkiye ortalamasÄ±na yakÄ±n olsa da rakamlara gÃ¶re ÅŸehirdeki bekar nÃ¼fus oranÄ± diÄŸer bÃ¶lge ve ÅŸehirlerin Ã§ok Ã¼zerinde. Buna gÃ¶re Ä°stanbulâ€™un evlilik hayatÄ±ndan uzak duran ciddi bir nÃ¼fus barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n. Nitekim genel nÃ¼fus artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye ortalamasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10 altÄ±nda olmasÄ±nÄ± bu durumun bir neticesi olarak deÄŸerlendirmek mÃ¼mkÃ¼n.

Ä°stanbulâ€™a ilÃ§e bazÄ±nda baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ilginÃ§ detaylara ulaÅŸÄ±yoruz. Mesela boÅŸanma oranlarÄ± BeÅŸiktaÅŸ, KadÄ±kÃ¶y ve ÅžiÅŸli gibi ilÃ§elerde BaÄŸcÄ±lar, Sancaktepe gibi ilÃ§elerin Ã¼Ã§ kat Ã¼zerinde. Evlenme oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k ve nÃ¼fusun doÄŸal artÄ±ÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 1.5â€™Ä±n altÄ±nda. 18 yaÅŸ altÄ± nÃ¼fus toplam nÃ¼fusun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 20â€™sini oluÅŸturuyor. Ancak bu ilÃ§elerdeki yoÄŸun Ã¶ÄŸrenci nÃ¼fusunun da gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almamÄ±z gerekiyor.

Ä°stanbulâ€™un merkez ilÃ§eleri diyebileceÄŸimiz Fatih ve ÃœskÃ¼darâ€™da nÃ¼fusun yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bariz bir ÅŸekilde dikkat Ã§ekiyor. Ancak Fatihâ€™te yÃ¼zde 30â€™a varan Suriyeli nÃ¼fusun resmi kayÄ±tlara girmemesi nedeniyle gerÃ§ek tablo oldukÃ§a farklÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n. ÃœskÃ¼dar ve Fatihâ€™te evlenme oranlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± derece dÃ¼ÅŸÃ¼k ve nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zde 2â€™ye zor yaklaÅŸÄ±yor. Fatih ve ÃœskÃ¼darâ€™da ortalama hane halkÄ± sayÄ±sÄ± 3.17-3.18 kiÅŸi.

Merkeze yakÄ±n diÄŸer ilÃ§eler BeyoÄŸlu, Zeytinburnu, BahÃ§elievler, BayrampaÅŸa, Beykoz ve SarÄ±yer ise yaÅŸlÄ± nÃ¼fusun yÃ¼zde 30â€™a yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerler. Bu ilÃ§elerde hane halkÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 3.20 ile 4 arasÄ±nda gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.

Ä°stanbulâ€™un asÄ±l genÃ§ nÃ¼fusunun yeni geliÅŸen ilÃ§elerde olduÄŸunu sÃ¶ylemek gayet mÃ¼mkÃ¼n. Bu aÃ§Ä±dan BaÄŸcÄ±lar, Ãœmraniye, Esenler, Sancaktepe, Sultangazi gibi ilÃ§eler 18 yaÅŸ altÄ± nÃ¼fusun yÃ¼zde 30â€™u geÃ§tiÄŸi nadir ilÃ§eler olarak dikkat Ã§ekiyor. Bu ilÃ§eler halen Anadoluâ€™dan gÃ¶Ã§ alÄ±yor ve nÃ¼fus artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ± 2â€™in Ã¼zerinde.

Ä°stanbulâ€™un en hareketli ilÃ§elerinden KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece ve GaziosmanpaÅŸa Ã§ok yoÄŸun bir nÃ¼fusa sahipler ve genÃ§ nÃ¼fusu barÄ±ndÄ±rÄ±yorlar. Bu ilÃ§elerdeki nÃ¼fus artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ± yÃ¼zde 2â€™ye yakÄ±n olmakla beraber 25 ile 40 yaÅŸ arasÄ± nÃ¼fusun ciddi aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor.

Anadolu yakasÄ±ndaki kÄ±yÄ± ilÃ§eleri Maltepe Kartal Pendik de 500.000â€™e yaklaÅŸan ve hatta geÃ§en nÃ¼fuslarÄ± ile ciddi bir bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸe ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumdular. Bu ilÃ§elerde ortalama aile bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 3.17 ile 3.6 arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. 18 yaÅŸ altÄ± oranlarÄ± yÃ¼zde 30â€™un Ã¼zerinde deÄŸil.

Bu ve benzeri birÃ§ok veri deÄŸerlendirildiÄŸinde Ä°stanbul Ã¶zelinde aile ve nÃ¼fus yapÄ±sÄ±nda sosyal-ekonomik durumun belirleyici olduÄŸunu sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n. Ekonomik refahÄ± yÃ¼ksek ilÃ§elerde aile yapÄ±larÄ± ufalÄ±rken, ekonomik durumu vasatÄ±n altÄ±nda olan Ã§evre ilÃ§eler yoÄŸun genÃ§ nÃ¼fus ve kalabalÄ±k aile yapÄ±sÄ±yla dikkat Ã§ekiyor. Merkez ilÃ§elerde orta yaÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek Ã§ekirdek aile modelinin hÃ¢kim olduÄŸu, nÃ¼fus artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n ise doÄŸal yenilenmenin altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n.

Anadoluâ€™dan devam eden gÃ¶Ã§ sadece gÃ¶Ã§ veren bÃ¶lgeleri deÄŸil Ä°stanbulâ€™un iÃ§ini de etkiliyor. Ancak Ã¶zellikle Ã§evre illerde yoÄŸunlaÅŸan genÃ§ nÃ¼fusun yaÅŸam tercihlerini tespit etmek kolay olmadÄ±ÄŸÄ±ndan daha geniÅŸ bir analiz yapma imkanÄ±na sahip olamÄ±yoruz. Burada kritik soru Ä°stanbul gibi bir metropolÃ¼n sunduÄŸu ekonomik imkanlar ile beraberinde getirdiÄŸi zorlu yaÅŸam koÅŸullarÄ± Anadoluâ€™daki yaÅŸam tercihleri ile nasÄ±l bir fark oluÅŸturmuÅŸ?

Yani Ä°stanbul sunduÄŸu ekonomik imkanlar ile hem geniÅŸ aile aÃ§Ä±sÄ±ndan hem de tek baÅŸÄ±na yaÅŸayanlar aÃ§Ä±sÄ±ndan geniÅŸ bir imkÃ¢n barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Eldeki veriler Ä°stanbulâ€™daki doÄŸal nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye genelinden daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu, hane halkÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye genelinden daha ufak kaldÄ±ÄŸÄ±, bekarlÄ±k tercihinin ise TÃ¼rkiye geneline oranla daha yÃ¼ksek olduÄŸunu gÃ¶steriyor. BoÅŸanma oranlarÄ±nÄ±n da paralel olarak TÃ¼rkiye genelinden yÃ¼ksek olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Buna gÃ¶re, Anadoluâ€™dan Ä°stanbulâ€™a bu denli yoÄŸun bir gÃ¶Ã§Ã¼n TÃ¼rk aile yapÄ±sÄ±nÄ± ciddi olarak etkilediÄŸini sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. AyrÄ±ca, gÃ¶Ã§Ã¼n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± bir sosyal yapÄ±nÄ±n kendi iÃ§ dinamizmi ile saÄŸladÄ±ÄŸÄ± artÄ± deÄŸerden de mahrum kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ekleyebiliriz.

SonuÃ§ olarak, her iki yazÄ±da da TÃ¼rkiyeâ€™de aile yapÄ±sÄ±nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸim rakamsal veriler ile anlaÅŸÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu analizlerin deÄŸer odaklÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar ile daha detaylandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Ancak elimizdeki rakamlar deÄŸiÅŸen deÄŸer yargÄ±larÄ±nÄ±n da ciddi birer gÃ¶stergesidir. KarÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu toplumsal gerÃ§ek Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz gerekmektedir.