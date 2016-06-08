GÃ¼ncelleme: 18:41, 08 Ocak 2017 Pazar

CHP PM toplantÄ±sÄ± beÅŸ saat sÃ¼rdÃ¼





CHP Parti Meclisi parti genel merkezinde beÅŸ saat sÃ¼ren bir toplantÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP Parti Meclisi (PM), Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda olaÄŸan toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Parti genel merkezinde, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ± yaklaÅŸÄ±k 5 saat sÃ¼rdÃ¼. Edinilen bilgiye gÃ¶re, toplantÄ±da aÄŸÄ±rlÄ± olarak TBMM Genel Kurulu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanacak Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi konuÅŸuldu.Â Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Tezcan'Ä±n sÃ¼rece iliÅŸkin sunum yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, PM Ã¼yeleri de sÃ¶z alarak gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±kladÄ±. ToplantÄ±da, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin,Â ekonomi ve terÃ¶r baÅŸta olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ninÂ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m olmayacaÄŸÄ± savunularak, bunun halka Ã§ok iyi anlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi ifade edildi. SÃ¶z konusu teklifin bir "uzlaÅŸÄ± metni" olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ dile getirilen toplantÄ±da, yetkilerin tek kiÅŸinin elinde toplanmasÄ±nÄ±n, gÃ¼Ã§ler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesine ters olduÄŸu kaydedildi. CHP'nin, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine neden karÅŸÄ± olduÄŸunun halka ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla anlatÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine vurgu yapÄ±lan toplantÄ±da, milletvekillerinin de TBMM'de "direniÅŸ"ini sÃ¼rdÃ¼rmesi gerektiÄŸi belirtildi. SÃ¶z konusu deÄŸiÅŸikliÄŸe karÅŸÄ± yol haritasÄ±nÄ±n belirlenmesi iÃ§in parti iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸma gruplarÄ± kurulmasÄ± fikrinin aÄŸÄ±rlÄ±k kazandÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, Ã¼lkenin geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen demokrat, laik kesim ile sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n harekete geÃ§irilmesi konuÅŸuldu.Â ToplantÄ±ya, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°stanbul'da bulunan bir kÄ±sÄ±m PM Ã¼yesinin katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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