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GÃ¼ncelleme: 18:56, 08 Ocak 2017 Pazar

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LYS ilÃ§e merkezlerinde de yapÄ±labilir
LYS ilÃ§e merkezlerinde de yapÄ±labilir

Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Demir, Ã¶ÄŸrenci potansiyeline gÃ¶re 2017 yÄ±lÄ±ndan itibaren bazÄ± ilÃ§elerde de LYS sÄ±navÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ± (LYS) ilk kez bu yÄ±ldan itibaren, Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n fazla olduÄŸu ilÃ§e merkezlerinde de yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±.

LYS'nin Ä°skenderun'da da yapÄ±lmasÄ± iÃ§in giriÅŸimlerde bulunan Ã¶ÄŸrenci velilerinden emekli Astsubay Ersoy KoÃ§ak'Ä±n, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'na email Ã¼zerinden baÅŸvuru yaptÄ±. BakanlÄ±k da bunu Ã–SYM'ye gÃ¶nderdi. Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ã–mer Demir, Ã¶ÄŸrenci potansiyeline gÃ¶re 2017 yÄ±lÄ±ndan itibaren bazÄ± ilÃ§elerde de LYS sÄ±navÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kamuoyu oluÅŸturmak amacÄ±yla yÃ¼zlerce Ã¶ÄŸrenci velileriyle iletiÅŸim kurup, konuyu Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'na taÅŸÄ±yan KoÃ§ak'a Ã–SYM'den gÃ¶nderilen yazÄ±da, 2017 yÄ±lÄ±ndan itibaren sÄ±navlarÄ±n Ä°skenderun gibi ilÃ§elerde yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. YazÄ±da, LYS'lerin 2017 yÄ±lÄ±ndan itibaren Ä°skenderun baÅŸta olmak Ã¼zere nÃ¼fus yoÄŸunluÄŸuna sahip birÃ§ok ilÃ§e merkezlerinde yapÄ±lmasÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

2017 Ã–SYS kÄ±lavuzunda, ''LYS'ler il merkezlerinde ve LYS'lere girme hakkÄ± kazanan aday sayÄ±sÄ±na baÄŸlÄ± olarak Ã–SYM tarafÄ±ndan belirlenecek ilÃ§elerde yapÄ±labilecektir" denildi. Ã–SYS'nÄ±n 2016 kÄ±lavuzunda ise "LYS'ler sadece il merkezlerinde yapalacaktÄ±r" ibaresi bulunuyordu.

Emekli Astsubay Ersoy KoÃ§ak, 18 yaÅŸÄ±ndraki kÄ±zÄ± Ceren KoÃ§ak'Ä±n Ä°skenderun TozÃ§elik Fen Lisesi Ã¶ÄŸrencisi olduÄŸunu belirtirken, gÃ¶nderdiÄŸi dilekÃ§enin tÃ¼m Ã¶ÄŸrenci velileri adÄ±na dikkate alÄ±nÄ±p, sonuÃ§ vermesinden son derece mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi. KoÃ§ak duygularÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle ifade etti:

"LYS sÄ±navÄ±nÄ± 5 oturumda yapÄ±lÄ±yor ve ilÃ§elerde yaÅŸayan Ã¶ÄŸrenciler 5 kez il merkezine gitmek zorundaydÄ±lar. Ã–ÄŸrenci potansiyeli olan ilÃ§eler iÃ§in mÃ¼jdeli bir uygulama. Ã–nceki uygulama eÄŸitimde fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini engelliyordu. Milli EÄŸitim kanununun 5 vce 8'inci maddelerine aykÄ±rÄ±ydÄ±. Åžimdi dÃ¼zeltildi. SÄ±nav iÃ§in saatlerce yol Ã§ilesi bitti. Ben sadrece 250 bin nÃ¼fuslu Ä°skenderun iÃ§in mÃ¼racaat etmiÅŸtim. Ama sonuÃ§ bÃ¼yÃ¼k ilÃ§elerin hepsini kapsadÄ±."



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