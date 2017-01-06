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21:32, 08 Ocak 2017 Pazar
Irak
GÃ¼ncelleme: 19:04, 08 Ocak 2017 Pazar

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Irak gÃ¼Ã§leri Musul'da Dicle Nehri'ne ulaÅŸtÄ±
Irak gÃ¼Ã§leri Musul'da Dicle Nehri'ne ulaÅŸtÄ±

Irak gÃ¼Ã§leri Musul operasyonu kapsamÄ±nda Dicle Nehri'ne ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak GÃ¼Ã§leri Musul operasyonunda ABD'nin desteÄŸiyle ilk kez Dicle Nehri'ne ulaÅŸtÄ±.

Reuters'Ä±n haberine gÃ¶re DEAÅž'Ä± Musul'dan temizlemek iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyonda Irak Ã¶zel kuvvetleri ilk kez Dicle Nehri'ne ulaÅŸtÄ±.

TerÃ¶rle MÃ¼cadele Servisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sabah al-Numan, nehrin Ã¼stÃ¼ndeki kÃ¶prÃ¼ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Ã§atÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.



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