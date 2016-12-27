ABD'nin PYD'ye yardÄ±mÄ± Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'nin Ã¶nemli gazetelerindenÂ Washington Post'un OrtadoÄŸu'daki kÄ±demli isimlerinden Beyrut BÃ¼ro Åžefi Liz Sly, gazetedeki makalesinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ±Â PYD'ye ve onun askeri koluÂ YPG'ye Barack Obama yÃ¶netimi tarafÄ±ndan yapÄ±lanÂ askeri yardÄ±mlarÄ± deÄŸerlendirdi.
"ABD'nin askeri yardÄ±mÄ±, Suriye'deki solcu KÃ¼rt milislerin bÃ¼yÃ¼k emellerini besliyor" baÅŸlÄ±klÄ± makalede Sly, son 2 yÄ±lda Amerikan ordusundan "DEAÅž'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda" askeri destek ve eÄŸitim alan YPG'nin, AraplarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu birÃ§ok bÃ¶lgeye yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ± ve "ABD yardÄ±mÄ±nÄ±n PYD'nin bÃ¶lgesel emellerine hizmet ettiÄŸine" iÅŸaret etti.
"KÃ¼rt savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n, geleneksel olarak KÃ¼rtlerin olduÄŸu yerlerden ziyade AraplarÄ±n yoÄŸunlukta olduÄŸu bÃ¶lgeleri ele geÃ§irmesi, sadece uzun sÃ¼recek bir etnik dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± deÄŸil, aynÄ± zamanda daha geniÅŸ bir Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klÃ¼yor." ifadelerini kullanan Sly, bu yayÄ±lmacÄ± politikanÄ±n, NATO mÃ¼ttefiki TÃ¼rkiye kadar bÃ¶lgedeki yerel unsurlarÄ± da ciddi ÅŸekilde rahatsÄ±z ettiÄŸini yazdÄ±.
Makalesinde, Washington'Ä±n YPG'ye askeri destek vermesinin Ankara'da oluÅŸturduÄŸu tepkiye dikkat Ã§eken Sly, bu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in bÃ¼nyesinde YPG gÃ¼Ã§leriyle Arap unsurlarÄ±n bulunduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri (SDG) adÄ± verilen oluÅŸuma askeri yardÄ±mlarÄ±n verilmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
"Ancak AmerikalÄ± yetkililerin de kabul ettiÄŸi gibi KÃ¼rtler, SDG koalisyonunun 4'te 3'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturuyor ve bu da onlarÄ±, Amerikan askeri desteÄŸinden en fazla faydalanan kesim yapÄ±yor." diyen Sly, ABD'nin "YPG'ye silah vermiyoruz" sÃ¶yleminin geÃ§ersizliÄŸini bir kez daha dile getirmiÅŸ oldu.
ABD Ã¶zel kuvvetleri ve danÄ±ÅŸmanlarÄ± gÃ¶zetiminde "DEAÅž'la mÃ¼cadele" kapsamÄ±nda verilen eÄŸitimlerde YPG unsurlarÄ±nÄ±n ideolojik eÄŸitimler verdiÄŸini de kaydeden Sly, PYD'de Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Abdullah Ã–calan hakimiyeti olduÄŸunu ve "onun gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin mutlak bir ideoloji olarak sÄ±nÄ±flarda okutulduÄŸuna" iÅŸaret etti.
Sly, Washington yÃ¶netiminin DEAÅž gibi aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä± bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadele edebilmek iÃ§in ABD'nin de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul ettiÄŸi PKK'nÄ±n elebaÅŸÄ± Ã–calan'Ä± "lideri" olarak gÃ¶ren bir baÅŸka yapÄ±lanmaya askeri destek vermesinin "Ã§eliÅŸkili" bir durum meydana getirdiÄŸini vurguladÄ±.
ABD'nin, MÃ¼nbiÃ§'in geri alÄ±nmasÄ±ndan sonra YPG unsurlarÄ±nÄ±n geri Ã§ekilip bÃ¶lgeyi yerel Arap unsurlara bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini hatÄ±rlatan Sly, gerÃ§ekte ise durumun bÃ¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.
MÃ¼nbiÃ§'i idare eden Arap unsurlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de PYD Ã§izgisindeki gruplar olduÄŸunu belirten Sly, bu gruplarla YPG arasÄ±nda ciddi bir fark bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiye'nin de bu durumun farkÄ±nda olduÄŸunu ifade etti.
Sly, MÃ¼nbiÃ§'te yakÄ±n zaman Ã¶nce ABD askerleri gÃ¶zetimindeki eÄŸitimlerini tamamlayan 250 kiÅŸilik grubun MÃ¼nbiÃ§ Askeri Konseyi tarafÄ±ndan DEAÅž'Ä±n elindeki Rakka yerine Halep'e yollandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek bu kiÅŸilerin TÃ¼rkiye'nin desteklediÄŸi Ä±lÄ±mlÄ± muhaliflerle savaÅŸmaya gÃ¶nderildiklerini ifade etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ÅŸu anda El Bab'da devam eden operasyonlarÄ±n daha sonra MÃ¼nbiÃ§'e kayabileceÄŸi ve buranÄ±n "PYD unsurlarÄ±ndan temizleneceÄŸi" sinyalini vermiÅŸti.
Muhabir: Hakar Ã‡opur
Washington Post Beyrut BÃ¼ro Åžefi Sly, ABD'nin, YPG/PYD'ye saÄŸladÄ±ÄŸÄ± askeri yardÄ±mÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n AraplarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu geniÅŸ bir bÃ¶lgeye yayÄ±lmasÄ±na zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klediÄŸini belirtti
AkÄ±ncÄ±, "Cenevre'de eÄŸer Rum tarafÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kar ve arzu edilebilir karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n olmazsa KKTC demokratik, laik, Ã¶zgÃ¼r bir toplum olarak yoluna devam eder." dedi
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