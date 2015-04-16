GÃ¼ncelleme: 21:49, 08 Ocak 2017 Pazar

Aile hekimi sayÄ±sÄ± arttÄ±rÄ±lÄ±yor

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, aile hekimlerini sayÄ±sÄ±nÄ±n olabildiÄŸince hÄ±zlÄ± ÅŸekilde artÄ±racaklarÄ±nÄ± belirterek, "Biz bunu 5 ila 10 yÄ±l iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. 2 bin 900 kiÅŸiye bir aile hekimi olacak ÅŸekilde bunu gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz." dedi.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Â 2016'nÄ±n, "yeni dÃ¶nemin stratejilerini geliÅŸtirmek iÃ§in yoÄŸunlaÅŸtÄ±klarÄ± bir yÄ±l" olduÄŸunu belirterek, "2016 yÄ±lÄ±nda ÅŸunlarÄ± tespit ettik. TÃ¼rkiye'de hastalÄ±k yÃ¼kÃ¼mÃ¼z deÄŸiÅŸti. SaÄŸlÄ±kta dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2002 yÄ±lÄ±na kÄ±yasla 2017 yÄ±lÄ±nda farklÄ± bir ihtiyaÃ§ var, farklÄ± bir TÃ¼rkiye var. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± farklÄ±, dolayÄ±sÄ±yla yeni bir faza geÃ§iyoruz." ifadesini kullandÄ±.Â

SaÄŸlÄ±kta dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m programÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ± 2002 yÄ±lÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k problemlerden birisinin anne ve bebek Ã¶lÃ¼m oranlarÄ±, Ã§ocukluk Ã§aÄŸÄ± ishalleri, verem, tifo, sÄ±tma gibi problemler olduÄŸuna deÄŸinen AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'de ÅŸu anda bu konularÄ±n Ã¶ncelikli problemler olmaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, Ã¶zellikle bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klarla mÃ¼cadele konusunda TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok alanda Avrupa Ã¼lkesinden daha iyi olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rkiye'de artÄ±k sÄ±tma gÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor, kÄ±zamÄ±k problemimiz yok. Ã‡ocukluk Ã§aÄŸÄ± zatÃ¼rresi Ã¶nemli bir problem olmaktan Ã§Ä±ktÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zde ÅŸiÅŸmanlÄ±k, hareketsizlik, ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±, kalp damar hastalÄ±klarÄ± var. Sigaraya baÄŸlÄ± akciÄŸer hastalÄ±klarÄ± ve kanserler var. Tamamen deÄŸiÅŸik bir yeni dÃ¶neme giriyoruz. BunlarÄ±n tedbirlerini alÄ±yoruz. 2017 yÄ±lÄ±nda saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam merkezleri kuracaÄŸÄ±z."

Aile hekimlerinin hizmet verdiÄŸi vatandaÅŸlara yeni bir destek alanÄ± oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± anlatan AkdaÄŸ, fizyoterapistler, psikologlar, diyet uzmanlarÄ± ve beden eÄŸitimi hocalarÄ±nÄ±n da aile hekimlerine yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Bu yÄ±l iÃ§erisinde yapÄ±lacak en Ã¶nemli dÃ¼zenlemelerden birisinin de aile hekimlerinin sayÄ±sÄ±yla ilgili olduÄŸunu belirten Bakan AkdaÄŸ, "Aile hekimlerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n olabildiÄŸince hÄ±zlÄ± ÅŸekilde artÄ±racaÄŸÄ±z. Aile hekimleri ile takip ettikleri kiÅŸiler arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi kuvvetlendirmek istiyoruz. Åžu anda 3 bin 500 kiÅŸiye bir aile hekimi dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Biz bunu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde 2 binlere kadar indireceÄŸiz. 5 ila 10 yÄ±l iÃ§erisinde bunu gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. 2 bin 900 kiÅŸiye bir aile hekimi olacak ÅŸekilde bunu gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz." dedi.

AkdaÄŸ, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ± teÅŸvik etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, Ã¶zellikle sigarayla mÃ¼cadele programÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA