Topbaş'tan İstanbul'a uyarı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş haftabaşı itibarıyla vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araçlarını çıkartmamalarını, toplu taşımayı tercih etmelerini istedi. Topbaş, İstanbul'da kar yağışının devam edeceği bilgisini de paylaştı.
Topbaş Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’da açıklamalar yaptı. Topbaş’ın açıklamaları şöyle:
“7 bin civarında personelimiz ve 1340 aracımız yoğun bir çalışma yaptı. 50 bin ton tuz döküldü ve 370 bin ton solüsyon kullanıldı. Evsizlerle ilgili çalışmalarımız var. 762 evsizimiz barındırılıyor.
Sokakta kalan hayvanlar için özellikle anonslarımız oldu. Ekiplerimiz bu konuda 191 ekiplerimiz noktada faaliyet gösterdi.
Sadece ticari araçlara zorunlu hale getirilen bu kış lastiği uygulamasının tüm araçlara getirilmesi gerektiğini de düşünüyorum.
Haftabaşı itibarıyla tüm İstanbullulara, zorunlu olmadıkça araçlarınızı çıkartmayın, toplu taşıma araçlarını tercih edin diye uyarıyorum. Metrolarımız, metrobüslerimiz yoğun şekilde faaliyet göstermeye devam edecek.
Şu anda yoğun kar özellikle tarım alanlarında, ormanlara ve barajlara önemli bir katkısı var. Karlar erimediği halde çok şükür barajlar yüzde 60 doluluğa erişti.”
Kadir Topbaş İstanbul'da kar yağışının süreceğini belirterek toplu ulaşımın kullanılmasını istedi
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