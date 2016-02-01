HaÅŸimi Rafsancani vefat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran medyasÄ±nÄ±n bildirdiÄŸine gÃ¶re, DÃ¼zenin MaslahatÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi BaÅŸkanÄ± ve eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan HaÅŸimi Rafsancani hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ranlÄ± din ve devlet adamÄ± olan ve 1934 doÄŸumlu Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani, 1989-1997 arasÄ±nda Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti'nin 4. CumhurbaÅŸkanÄ± olmuÅŸtu.
Ä°ran siyasetinde bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Rafsancani Ä°ran-Irak SavaÅŸÄ±'nÄ±n sona ermesinde de kilit rol oynamÄ±ÅŸtÄ±.
Haziran 1989'da Humeyni'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra temmuzda oy Ã§oÄŸunluÄŸuyla Ä°ran cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.Â Daha Ã¶nce pek etkili olamayan yÃ¼rÃ¼tme organÄ±nÄ±n yetkilerini artÄ±rarak gÃ¼Ã§lendi. Ä°ran'Ä±n uluslararasÄ± iliÅŸkilerde yalnÄ±zlÄ±ÄŸa itilmesini Ã¶nlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
SavaÅŸtan Ã§Ä±kan Ã¼lke ekonomisini canlandÄ±rmak iÃ§in yabancÄ± sermaye yatÄ±rÄ±mlarÄ±ndan ve Ã¶zel giriÅŸimden yararlanmak stratejisine uygun olarak, Avrupa'yla iliÅŸkileri yenilemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. 1993'te, oy oranÄ± dÃ¼ÅŸmekle birlikte, yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. 2005 yÄ±lÄ±ndaki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde ilk turda daha fazla oy almasÄ±na raÄŸmen, ikinci turdaki rakibi Mahmud Ahmedinejad'a geÃ§ilerek, yenildi.Â Rafsancani, son olarak Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti DÃ¼zenin YararÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tmekteydi.
Washington Post Beyrut BÃ¼ro Åžefi Sly, ABD'nin, YPG/PYD'ye saÄŸladÄ±ÄŸÄ± askeri yardÄ±mÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n AraplarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu geniÅŸ bir bÃ¶lgeye yayÄ±lmasÄ±na zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klediÄŸini belirtti
AkÄ±ncÄ±, "Cenevre'de eÄŸer Rum tarafÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kar ve arzu edilebilir karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n olmazsa KKTC demokratik, laik, Ã¶zgÃ¼r bir toplum olarak yoluna devam eder." dedi
Irak gÃ¼Ã§leri Musul operasyonu kapsamÄ±nda Dicle Nehri'ne ulaÅŸtÄ±
Cezayir'de partiler arasÄ±nda ittifak ve birleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–ncÃ¼leri Partisi" seÃ§imleri boykot etme kararÄ± aldÄ±
Ä°ran Meclisi Ulusal GÃ¼venlik Konseyi BaÅŸkanÄ± Burucerdi'nin ardÄ±ndan Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik Konseyi Genel Sekreteri Åžemhani de Esad'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
MÄ±sÄ±rlÄ± siyasetÃ§i Baradey, Ã¼Ã§ yÄ±l aradan sonra siyasete dÃ¶neceÄŸinin sinyalini verdi
FransÄ±z Savunma BakanÄ± Le Drian, ABDâ€™de olduÄŸu gibi Fransaâ€™nÄ±n da seÃ§imler Ã¶ncesi siber saldÄ±rÄ±lara hedef olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Taiz'de yola dÃ¶ÅŸenen patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
May, "ABâ€™yi terk ediyoruz. DÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±yoruz. ArtÄ±k ABâ€™nin Ã¼yesi olmayacaÄŸÄ±z. Sorun, dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda AB ile Ä°ngiltere arasÄ±nda nasÄ±l bir iliÅŸkinin doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± bulma sorunu." dedi
KudÃ¼s'te bir kiÅŸinin askerlerin bulunduÄŸu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 Ä°srail askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
MÄ±sÄ±r'da polisler bir Ä°hvan Ã¼yesini, evine dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nda Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Ä°srail'de eski baÅŸbakan Barak, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahuâ€™ya gÃ¶revi bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°srailâ€™in Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde gÃ¶revli Masot, Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet BakanÄ± Duncan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu bir grup Ä°ngiliz siyasetÃ§iyi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma planlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
Ä°slami eÄŸilimli 5 parti ilkbaharda yapÄ±lmasÄ± planlanan parlamento seÃ§imlerine iki listeyle girecek
BadahÅŸan vilayetinde dÃ¼zenlenen operasyonda 13 Taliban Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼