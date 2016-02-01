19:36, 08 Ocak 2017 Pazar

HaÅŸimi Rafsancani vefat etti





Ä°ran eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan HaÅŸimi Rafsancani vefat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran medyasÄ±nÄ±n bildirdiÄŸine gÃ¶re, DÃ¼zenin MaslahatÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi BaÅŸkanÄ± ve eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan HaÅŸimi Rafsancani hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°ranlÄ± din ve devlet adamÄ± olan ve 1934 doÄŸumlu Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani, 1989-1997 arasÄ±nda Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti'nin 4. CumhurbaÅŸkanÄ± olmuÅŸtu. Ä°ran siyasetinde bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Rafsancani Ä°ran-Irak SavaÅŸÄ±'nÄ±n sona ermesinde de kilit rol oynamÄ±ÅŸtÄ±. Haziran 1989'da Humeyni'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra temmuzda oy Ã§oÄŸunluÄŸuyla Ä°ran cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.Â Daha Ã¶nce pek etkili olamayan yÃ¼rÃ¼tme organÄ±nÄ±n yetkilerini artÄ±rarak gÃ¼Ã§lendi. Ä°ran'Ä±n uluslararasÄ± iliÅŸkilerde yalnÄ±zlÄ±ÄŸa itilmesini Ã¶nlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. SavaÅŸtan Ã§Ä±kan Ã¼lke ekonomisini canlandÄ±rmak iÃ§in yabancÄ± sermaye yatÄ±rÄ±mlarÄ±ndan ve Ã¶zel giriÅŸimden yararlanmak stratejisine uygun olarak, Avrupa'yla iliÅŸkileri yenilemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. 1993'te, oy oranÄ± dÃ¼ÅŸmekle birlikte, yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. 2005 yÄ±lÄ±ndaki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde ilk turda daha fazla oy almasÄ±na raÄŸmen, ikinci turdaki rakibi Mahmud Ahmedinejad'a geÃ§ilerek, yenildi.Â Rafsancani, son olarak Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti DÃ¼zenin YararÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tmekteydi.

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