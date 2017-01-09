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Fas’ta koalisyon görüşmeleri tıkandı
Fas’ta koalisyon görüşmeleri tıkandı

Fas'ta koalisyon görüşmeleri yapan Başbakan Belkiran RNI ve MP ile görüşmelerin tıkandığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fas’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Abdulilah Benkiran, Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) ve Halk Hareketi (MP) ile görüşmelerin tıkandığını, bu iki parti ile koalisyon görüşmelerine devam edemeyeceklerini bildirdi.

Abdulilah Benkiran, yazılı açıklamasında, "RNI Lideri Aziz Ağnuş'tan, 4 Ocak Çarşamba günü yaptığımız görüşmede koalisyonda yer alıp almayacakları konusunda kesin bir cevap vermesini talep ettik. Kendileri bu talebimizi partisi ile istişare ettikten sonra cevap vereceğini bildirerek iki gün süre istedi. Fakat kendilerinden bu konuda bir cevap alamadık. Ağnuş başka partiler ile görüşmeler gerçekleştirerek o partiler tarafından yapılan açıklamalar ile bize cevap vermek istedi. Sayın Ağnuş ile bundan sonra konuşacak bir meselemiz kalmadı.” ifadelerine yer verdi.

MP Genel Sekreteri Emhenned El-Anasır’ın da koalisyona katılımı noktasında kesin bir cevap alamadıklarını belirten Benkiran, RNI ve MP ile koalisyon görüşmelerine devam edemeyeceklerini söyledi.

Koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynayan RNI, MP, Halk Gücü Sosyalist Birliği (UNFP) ve Anayasal Birlik Partisi (UC) tarafından yapılan ortak açıklamada, güçlü ve çoğunluğun desteklediği bir koalisyon için UNFP ve UC’nin de hükümette yer alması gerektiği belirtilmişti.

Ülkede geçen ekimde yapılan genel seçimlerde 125 milletvekili ile birinci parti olan PJD lideri Benkiran, Kral 6. Muhammed'den yeni hükümeti kurma görevini almasından bu yana koalisyon hükümeti arayışlarını sürdürüyor.

Fas anayasasına göre, hükümet kurmak için 198 milletvekili sayısına ulaşması gereken Benkiran, önceki gün yaptığı açıklamada, yeni hükümeti kurmak için önceki koalisyon ortakları RNI, MP ve İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS) ile ön anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.



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