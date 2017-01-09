Fas’ta koalisyon görüşmeleri tıkandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fas’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Abdulilah Benkiran, Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) ve Halk Hareketi (MP) ile görüşmelerin tıkandığını, bu iki parti ile koalisyon görüşmelerine devam edemeyeceklerini bildirdi.
Abdulilah Benkiran, yazılı açıklamasında, "RNI Lideri Aziz Ağnuş'tan, 4 Ocak Çarşamba günü yaptığımız görüşmede koalisyonda yer alıp almayacakları konusunda kesin bir cevap vermesini talep ettik. Kendileri bu talebimizi partisi ile istişare ettikten sonra cevap vereceğini bildirerek iki gün süre istedi. Fakat kendilerinden bu konuda bir cevap alamadık. Ağnuş başka partiler ile görüşmeler gerçekleştirerek o partiler tarafından yapılan açıklamalar ile bize cevap vermek istedi. Sayın Ağnuş ile bundan sonra konuşacak bir meselemiz kalmadı.” ifadelerine yer verdi.
MP Genel Sekreteri Emhenned El-Anasır’ın da koalisyona katılımı noktasında kesin bir cevap alamadıklarını belirten Benkiran, RNI ve MP ile koalisyon görüşmelerine devam edemeyeceklerini söyledi.
Koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynayan RNI, MP, Halk Gücü Sosyalist Birliği (UNFP) ve Anayasal Birlik Partisi (UC) tarafından yapılan ortak açıklamada, güçlü ve çoğunluğun desteklediği bir koalisyon için UNFP ve UC’nin de hükümette yer alması gerektiği belirtilmişti.
Ülkede geçen ekimde yapılan genel seçimlerde 125 milletvekili ile birinci parti olan PJD lideri Benkiran, Kral 6. Muhammed'den yeni hükümeti kurma görevini almasından bu yana koalisyon hükümeti arayışlarını sürdürüyor.
Fas anayasasına göre, hükümet kurmak için 198 milletvekili sayısına ulaşması gereken Benkiran, önceki gün yaptığı açıklamada, yeni hükümeti kurmak için önceki koalisyon ortakları RNI, MP ve İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS) ile ön anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.
Venezuela'da hükümet, asgari ücrete ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yaptı.
Çin'den yapılan açıklamada "Trump, Tek Çin Politikası'nı reddederse halkımız devletinden intikam isteyecektir" denildi
Avustralya'da sağlık bakanı özel seyahatlerinin giderini devlete ödettiği iddiasıyla açığa alındı
Kıbrıslı iki lider Cenevre'de bugün başlayacak müzakereler öncesi öngörüşme yaptı
Avusturya'da başörtüsü yasağı önerisi birçok kişi ve kurum tarafından tepkiyle karşılandı
Hamas, İslami Cihad, Aksa Şehitleri Tugayı ve FHKC, Doğu Kudüs’te düzenlenen saldırıyı "tebrik etti"
Irak'ın Musul kentinden 3 gün içinde 4 bin 500 kişi evini terk ederek kamplara sığındı
Myanmar'da milliyetçi Budistler, Müslümanların düzenlediği dini etkinliğe otoritelerin izni olmadığını öne sürerek engel oldu
ürkiye'de hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör atandı
Fas'ta koalisyon görüşmeleri yapan Başbakan Belkiran RNI ve MP ile görüşmelerin tıkandığını açıkladı
Washington Post Beyrut Büro Şefi Sly, ABD'nin, YPG/PYD'ye sağladığı askeri yardımın, örgütün Arapların ağırlıkta olduğu geniş bir bölgeye yayılmasına zemin hazırladığını ve çatışmayı körüklediğini belirtti
Akıncı, "Cenevre'de eğer Rum tarafının yanlışları ön plana çıkar ve arzu edilebilir karşılıklı çözüme ulaşmak mümkün olmazsa KKTC demokratik, laik, özgür bir toplum olarak yoluna devam eder." dedi
Irak güçleri Musul operasyonu kapsamında Dicle Nehri'ne ulaştı
Cezayir'de partiler arasında ittifak ve birleşme görüşmeleri sürerken "Özgürlük Öncüleri Partisi" seçimleri boykot etme kararı aldı
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Burucerdi'nin ardından İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şemhani de Esad'la görüştü