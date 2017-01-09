FETÃ– firarisi Tekalan ABD'de rektÃ¶r oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye'de hakkÄ±nda "FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±", "KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±" ve "Futbolda ÅŸikede kumpas" gibi davalarda sanÄ±k olan ve hakkÄ±nda tutuklama kararlarÄ± bulunan eski Fatih Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Åžerif Ali Tekalan'Ä±n Texas'taki North American Ãœniversitesi'ne rektÃ¶r atandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Texas'ta FETÃ– Ã¼yeleri tarafÄ±ndan kurulduÄŸu belirtilen Ã¼niversitenin internet sayfasÄ±nda yer alan 19 AralÄ±k tarihli duyuruda, Tekalan'Ä±n Ã¼niversitenin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ rektÃ¶rÃ¼ olarak atandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Texas'ta 2010 yÄ±lÄ±nda YÃ¼ksek Ã–ÄŸretim Kurumu'nun (THECB) onayÄ± ile North American College adÄ±yla faaliyete baÅŸlayan okulun 2013 yÄ±lÄ±nda ismini North American Ãœniversitesi olarak deÄŸiÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
TÃ¼rkiye'deki bir Ã§ok FETÃ– davasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararlarÄ± bulunan Tekalan'Ä±n Ã¶nce Avrupa'ya ardÄ±ndan da ABD'ye kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± biliniyordu.
Tekalan 2010 yÄ±lÄ±ndaki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± davasÄ±, futbolda ÅŸike kumpasÄ± davasÄ± ve FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ± gibi davalarda onlarca yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanÄ±yor.
Tekalan, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan "aranan terÃ¶ristler" listesinde 300 bin TL'ye kadar Ã¶dÃ¼l belirlenen gri kategoride yer alÄ±yor.
Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met, asgari Ã¼crete ve emekli maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 50 zam yaptÄ±.
Ã‡in'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Trump, Tek Ã‡in PolitikasÄ±'nÄ± reddederse halkÄ±mÄ±z devletinden intikam isteyecektir" denildi
Avustralya'da saÄŸlÄ±k bakanÄ± Ã¶zel seyahatlerinin giderini devlete Ã¶dettiÄŸi iddiasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
KÄ±brÄ±slÄ± iki lider Cenevre'de bugÃ¼n baÅŸlayacak mÃ¼zakereler Ã¶ncesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±
Avusturya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± Ã¶nerisi birÃ§ok kiÅŸi ve kurum tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±
Hamas, Ä°slami Cihad, Aksa Åžehitleri TugayÄ± ve FHKC, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™te dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± "tebrik etti"
Irak'Ä±n Musul kentinden 3 gÃ¼n iÃ§inde 4 bin 500 kiÅŸi evini terk ederek kamplara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±
Myanmar'da milliyetÃ§i Budistler, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi dini etkinliÄŸe otoritelerin izni olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek engel oldu
Ã¼rkiye'de hakkÄ±nda tutuklama kararlarÄ± bulunan eski Fatih Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Åžerif Ali Tekalan Texas'taki North American Ãœniversitesi'ne rektÃ¶r atandÄ±
Fas'ta koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapan BaÅŸbakan Belkiran RNI ve MP ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Washington Post Beyrut BÃ¼ro Åžefi Sly, ABD'nin, YPG/PYD'ye saÄŸladÄ±ÄŸÄ± askeri yardÄ±mÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n AraplarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu geniÅŸ bir bÃ¶lgeye yayÄ±lmasÄ±na zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klediÄŸini belirtti
AkÄ±ncÄ±, "Cenevre'de eÄŸer Rum tarafÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kar ve arzu edilebilir karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n olmazsa KKTC demokratik, laik, Ã¶zgÃ¼r bir toplum olarak yoluna devam eder." dedi
Irak gÃ¼Ã§leri Musul operasyonu kapsamÄ±nda Dicle Nehri'ne ulaÅŸtÄ±
Cezayir'de partiler arasÄ±nda ittifak ve birleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–ncÃ¼leri Partisi" seÃ§imleri boykot etme kararÄ± aldÄ±
Ä°ran Meclisi Ulusal GÃ¼venlik Konseyi BaÅŸkanÄ± Burucerdi'nin ardÄ±ndan Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik Konseyi Genel Sekreteri Åžemhani de Esad'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼