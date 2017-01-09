08:19, 09 Ocak 2017 Pazartesi

FETÃ– firarisi Tekalan ABD'de rektÃ¶r oldu





Ã¼rkiye'de hakkÄ±nda tutuklama kararlarÄ± bulunan eski Fatih Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Åžerif Ali Tekalan Texas'taki North American Ãœniversitesi'ne rektÃ¶r atandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'de hakkÄ±nda "FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±", "KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±" ve "Futbolda ÅŸikede kumpas" gibi davalarda sanÄ±k olan ve hakkÄ±nda tutuklama kararlarÄ± bulunan eski Fatih Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Åžerif Ali Tekalan'Ä±n Texas'taki North American Ãœniversitesi'ne rektÃ¶r atandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Texas'ta FETÃ– Ã¼yeleri tarafÄ±ndan kurulduÄŸu belirtilen Ã¼niversitenin internet sayfasÄ±nda yer alan 19 AralÄ±k tarihli duyuruda, Tekalan'Ä±n Ã¼niversitenin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ rektÃ¶rÃ¼ olarak atandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Texas'ta 2010 yÄ±lÄ±nda YÃ¼ksek Ã–ÄŸretim Kurumu'nun (THECB) onayÄ± ile North American College adÄ±yla faaliyete baÅŸlayan okulun 2013 yÄ±lÄ±nda ismini North American Ãœniversitesi olarak deÄŸiÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. TÃ¼rkiye'deki bir Ã§ok FETÃ– davasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararlarÄ± bulunan Tekalan'Ä±n Ã¶nce Avrupa'ya ardÄ±ndan da ABD'ye kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± biliniyordu. Tekalan 2010 yÄ±lÄ±ndaki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± davasÄ±, futbolda ÅŸike kumpasÄ± davasÄ± ve FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ± gibi davalarda onlarca yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanÄ±yor. Tekalan, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan "aranan terÃ¶ristler" listesinde 300 bin TL'ye kadar Ã¶dÃ¼l belirlenen gri kategoride yer alÄ±yor.

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