08:23, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Myanmar'da Budistlerden MÃ¼slÃ¼man etkinliÄŸine engel

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar'Ä±n Yangon kenti Botataung ilÃ§esinde, aralarÄ±nda rahiplerin de olduÄŸu milliyetÃ§i Budistler, yerel otoritelerin izni olmadan dÃ¼zenlendiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼kleri MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dini tÃ¶reninin sona ermesine neden oldu.

Olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis sevk edildi.

Emniyet yetkililerinden Tun Tin, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, milliyetÃ§ilerin iddialarÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Tun Tin, "Onlara yetkililerin dini tÃ¶ren iÃ§in izni Ã§oktan verdiÄŸini izah ettik. Daha sonra etkinliÄŸi gÃ¶zlemlemek istediler, biz de MÃ¼slÃ¼manlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra beÅŸ kiÅŸiye izin verdik." ifadelerini kullandÄ±.

"ÅžÄ°DDET PLANLAMAKLA SUÃ‡LANDIK"

Botataung'da yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlardan Thein Nyunt, tÃ¶reni gÃ¶zlemleyen Budist rahiplerin kendilerine saldÄ±rarak, ÅŸiddet olayÄ± planlamakla suÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Thein Nyunt, "Sadece dini bir olayÄ± kutluyorduk. Bu Ã§ok saÃ§ma. Bize kendimizi kÃ¶tÃ¼ hissettirdiler. Ãœlkemizi seviyoruz ve asla bÃ¶yle saÃ§ma bir ÅŸey yapmayÄ±z." dedi.

EtkinliÄŸe katÄ±lan diÄŸer MÃ¼slÃ¼manlar da bazÄ± Budistlerin kendilerine kÃ¶tÃ¼ davrandÄ±ÄŸÄ± belirtti.