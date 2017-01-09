08:28, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Mardin'de 15 Ã¶ÄŸretmene PKK gÃ¶zaltÄ±sÄ±





KÄ±zÄ±ltepe'de PKK'nÄ±n iÅŸ bÄ±rakma talimatÄ±na uyan 15 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde PKK'nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin iÅŸ bÄ±rakma talimatÄ±na uyduÄŸu ve sosyal medyada Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddia edilen 15 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KÄ±zÄ±ltepe Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca PKK'nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin iÅŸ bÄ±rakma talimatÄ±na uyarak derslere girmediÄŸi ve sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen Ã¶ÄŸretmenlere yÃ¶nelik soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerince dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 15 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶ÄŸretmenlerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.