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Yıldırım: PKK Sincar'dan çıkarılmazsa gereğini yaparız
Yıldırım: PKK Sincar'dan çıkarılmazsa gereğini yaparız

Başbakan Yıldırım, Peşmergenin PKK'yı bölgeden çıkarmaması halinde gereğini yapacaklarını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, "Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak." dedi.

Yıldırım, Irak ziyaretinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yıldırım, açıklamasında, "Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret esnasında ifade ettik." dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ IRAK'IN GÜVENLİĞİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Irak ve Türkiye'nin ortak hedeflerine bakıldığında birinci konunun terörle mücadele olduğunu dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin güvenliği Irak'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez. Her iki ülkeden birisi güvenli olmazsa diğeri de güvenli olamaz. Bu bakımdan bölücü PKK terörü başta olmak üzere DEAŞ, FETÖ terör örgütlerine karşı ortak bir anlayış içerisinde mücadele edilmesi konusunda prensip olarak anlaştık.”

"IRAK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAMIŞTIR"

Başbakan Yıldırım, "İşin özeti şudur, Irak-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde iyi komşuluk çerçevesinde hem ekonomik ilişkilerimizi hem siyasi ilişkilerimizi hem de güvenlikle ilgili bütün konuları daha yakından beraber değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

"BAŞİKA'DAKİ ARKADAŞLARIMIZIN MORALLERİ GAYET YÜKSEK"

Aynı zamanda, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Başika kampına ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, "Milli Savunma Bakanımızı, Sağlık Bakanımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, Başika kampına, askerlerimizin yanına gönderdik. Onlar da orada komutanlarla, askerlerle bir araya geldiler, hasret giderdiler. Oradan telefonla biz de kendileriyle görüştük, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızla ve bir askerimizin de ailesiyle görüşme fırsatı bulduk. Arkadaşlarımızın moralleri gayet yüksek, her türlü altyapı ihtiyaçları karşılanmış, vatan ve millet aşkıyla görevlerini yaptıklarını görmekten, duymaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Doğrusu hakikaten göğsümüzü kabartan güzel bir iş yapıyorlar." diye konuştu.

BAŞİKA'DAKİ TÜRK ASKERİ VARLIĞI

Bir gazetecinin, Türk askerinin Başika kampından çekilip çekilmeyeceğine dair bir sorusu üzerine Başbakan Yıldırım, konuyla ilgili gerekli açıklamaları dün hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde yaptığını söyledi. Türkiye'nin bölgedeki varlığının keyfiyetten değil, mecburiyetten kaynaklandığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Mecburiyet nedir? Musul'un terör örgütlerinden kurtarılmasıdır ve orada Başika'daki birliğimiz bunu da başarıyla ifa ediyor. Bir yandan Ninova sivil güçlerini eğitirken diğer yandan da Musul'un DEAŞ unsurlarından temizlenmesi için doğrudan DEAŞ'la mücadelesini sürdürüyor. Gayet tabii ki Irak kampıdır, Irak topraklarında kurulan bir kamptır, Irak hükümetinden bağımsız olması düşünülemez. Tabii ki bu görevini başarıyla yapmaya devam edecek ve şartlar ne zaman müsait olursa da oturup bunlar konuşulacak ve dostane bir şekilde sorun halledilmiş olacaktır."

ANAYASA TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ

Başbakan Yıldırım, bir başka gazetecinin, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, TBMM'de Anayasa teklifi görüşmelerinde sergileyecekleri tavra dair açıklamalarının anımsatılması üzerine, şunları söyledi:

"Meclis'e gelecekler, ne söyleyeceklerse söyleyecekler. Başka bir bilgi mi var? Meclis'te bir konunun nasıl ele alınacağı bellidir. Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilleri parti grubu adına veya şahıslar adına söz alırlar, fikirlerini beyan ederler, vatandaş da hepsini dinler, ondan sonra kararını verir, kanaatini de oluşturur. Bunun dışında bir yöntem Meclis'in adetine, usulüne, geleneklerine uygun değildir. CHP'nin yeni keşfettiği bir yöntem varsa onu da yarın göreceğiz."

Yıldırım, MHP'den Anayasa değişikliği oylamasında fire olacağı yönündeki iddialarla ilgili değerlendirmesinin istenmesi üzerine de şunları kaydetti:

"MHP'nin hangi oyu vereceğini, nasıl yapacağını bu konuda bir bilgi var mı? Yani biz bu konuyu birlikte çalıştık, birlikte yola çıktık, Milliyetçi Hareket Partisi-AK Parti. Dolayısıyla bu teklifin Meclis Genel Kurulu'na getirilmesini birlikte sağladık. Meclis'te de teklifimizi en iyi şekilde savunacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli zaten açıkça 'evet' oyu vereceğini ve verdiği oyun da referandum sürecinde arkasında olacağını söyleyerek bu konudaki bütün dedikoduları, spekülasyonları geride bırakmıştır. Bunun ötesinde konuşulanlar lafügüzaftır."



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