08:37, 09 Ocak 2017 Pazartesi

BUDO ve Ä°DO'nun bazÄ± seferleri iptal





BUDO ve Ä°DO hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± bazÄ± seferlerini iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri AÅž (Ä°DO), hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti. Ä°DO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, hava muhalefeti nedeniyle saat 07.30'da BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa ve saat 07.45'te BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ± deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri gerÃ§ekleÅŸtirilemedi. BugÃ¼n ayrÄ±ca saat 08.30'da Armutlu-Armutlu TK-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y, saat 08.30'da Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ ve saat 09.30'da BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri de yapÄ±lamayacak. BUDO Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi.Â BUDO'nun internet sitesinden yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re,Â Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) 09.00, Bursa (Mudanya)-Armutlu (Ä°hlas) 09.00,Â Armutlu (Ä°hlas)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) 09.30,Â Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30,Â Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 10.45,Â seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapÄ±lamayacak. BUDO'nun saat 07.00 ve 08.00'deki bazÄ± seferleri deÂ aynÄ± gerekÃ§eyle programdan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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