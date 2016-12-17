08:41, 09 Ocak 2017 Pazartesi

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 48 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼





FÄ±rat KalkanÄ±'nda dÃ¼zenlenen operasyonlarda DEAÅž mensubu 48 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin Suriye'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda operasyonlar sÃ¼rÃ¼yor. TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonlarda Suriye'de DEAÅž mensubu 48 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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