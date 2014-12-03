08:46, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Rafsancani iÃ§in taziye





Ã‡avuÅŸoÄŸlu, eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Rafsancani'nin ailesi ile Ä°ran halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± ve DÃ¼zenin MaslahatÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi (DMTK) BaÅŸkanÄ± Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani'nin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ailesi ve Ä°ran halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, sosyal medyadaki Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Rafsancani'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Ä°ran halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadesini kullandÄ±.

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