GÃ¼ncelleme: 08:50, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Musul'dan 3 gÃ¼nde 4 bin 500 kiÅŸi gÃ¶Ã§ etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n Musul kentini DEAÅž'tan geri alma operasyonu sÃ¼rerken 3 gÃ¼n iÃ§inde 4 bin 500 kiÅŸinin evini terk ederek kamplara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Irak KÄ±zÄ±layÄ± yetkililerinden Ä°yad Rafid, Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yerli ve uluslararasÄ± yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na baÄŸlÄ± ekiplerin, son 72 saat iÃ§inde Musul'un kuzey ve doÄŸu mahallelerinden gÃ¶Ã§ eden 4 bin 500 kiÅŸiyi kamplarda karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Rafid, Irak ordusu ile bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± araÃ§larÄ±n bin 500 gÃ¶Ã§meni HazÄ±r, 3 binini ise El-Ced'a kampÄ±na naklettiÄŸini ifade etti.