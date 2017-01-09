GÃ¼ncelleme: 08:58, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Avusturya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avusturya'da baÅŸta okullar olmak Ã¼zere devlet dairelerinde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± uygulanmasÄ± Ã¶nerisi, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri ve din adamlarÄ± tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.

Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Sebastian Kurz tarafÄ±ndan geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ gÃ¼ndeme taÅŸÄ±nan baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± Ã¶nerisi, Ã¼lkede tepkilere neden oldu.

"SOS Mitmensch" adlÄ± sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na basÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Alexander Pollak, Kurz'un Ã¶nerisinin yabancÄ±larÄ±n uyum sÃ¼reciyle Ã¶rtÃ¼ÅŸmediÄŸini kaydederek, "Kim toplumsal uyumu gÃ¼Ã§lendirmek istiyorsa, yabancÄ±laÅŸtÄ±rma, dÄ±ÅŸlama ve kutuplaÅŸmaya olanak sunmamalÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Pollak, Ã¶ÄŸretmenlerin ne tÃ¼r kÄ±yafetler giydiÄŸinden ziyade, genÃ§lere iyi eÄŸitim verip vermediÄŸinin Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

"DIÅžLAYICI VE DÄ°N KARÅžITI"

Avusturya Musevi Cemaati kanaat Ã¶nderlerinden haham Schlomo Hofmeister ve MÃ¼slÃ¼man toplumu temsilen imam Ramazan Demir, Avusturya devlet televizyonuna yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ± "dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± ve din karÅŸÄ±tÄ±" olarak tanÄ±mladÄ±.

Ãœlkede baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n yasaklanmasÄ±na yÃ¶nelik giriÅŸimleri, eski aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± yaklaÅŸÄ±mlara benzeten Demir, "BÃ¶yle bir yasa Ã¶nerisi din Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve kadÄ±n haklarÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ aÄŸÄ±r bir saldÄ±rÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Hofmeier ise baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n, Ä°slam geleneÄŸinde dini bir sembol olduÄŸunu belirtti. Benzer dini kÄ±yafetlerin Musevilik ve HristiyanlÄ±k inancÄ±nda da olduÄŸuna iÅŸaret eden Hofmeier, bu dini sembollerin kabullenilmesi gerektiÄŸini dile getirdi.

Bu ve benzeri tartÄ±ÅŸmalarÄ±n toplumu gereksiz yere kutuplaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Hofmeier, uyum Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla asimilasyonu kastedenlerin, saÄŸ popÃ¼list sÃ¶ylemlerle oy toplama Ã§abasÄ±nda olduÄŸunu kaydetti.