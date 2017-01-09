09:06, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Cenevre'de KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine Cenevre'de devam edecek olan CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Nikos Anastasiadis Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±.

BM heyetinin kaldÄ±ÄŸÄ± otelde yapÄ±lan toplantÄ±da, bugÃ¼n baÅŸlayacak ve Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼recek mÃ¼zakerelerin koordinasyonu gerÃ§ekleÅŸti.

BM yetkililerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da AkÄ±ncÄ±'ya MÃ¼zakereci Ã–zdil Nami, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BarÄ±ÅŸ Burcu ve Diplomasi ve Avrupa BirliÄŸi Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Erhan ErÃ§in eÅŸlik etti.

Liderlerin bugÃ¼n baÅŸlayacak ve Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼recek mÃ¼zakerelerde her gÃ¼n, sabah Cenevre saatiyle 09.00-13.00 saatleri arasÄ±nda Milletler SarayÄ±/Concordia'da, mÃ¼zakere heyetlerinin ise aynÄ± tarihlerde 15.00-17.00 arasÄ±nda bir araya gelmesi bekleniyor.

ÃœÃ§ gÃ¼n boyunca 17.30-20.00 saatleri arasÄ±nda da liderlerin gÃ¼n iÃ§indeki ikinci gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapmasÄ± hedefleniyor.