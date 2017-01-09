09:13, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Avustralyaâ€™da yolsuzluk iddiasÄ±, bakan aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avustralya BaÅŸbakanÄ± Malcolm Turnbull, Ã¶zel seyahat giderlerini devlete Ã¶dettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Sussan Leyâ€™in aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Turnbull, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n resmi internet sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Leyâ€™in seyahatleriyle ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "BakanlarÄ±mdan yaptÄ±klarÄ± iÅŸlerde en yÃ¼ksek standardÄ± beklerim, Ã¶zellikle de halkÄ±n parasÄ±nÄ± (vergi gelirleri) harcarken. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ley, soruÅŸturmaÂ tamamlanana kadar aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmayÄ± kabul etti.â€™â€™ ifadelerini kullandÄ±.

Ley'in maaÅŸ almayacaÄŸÄ± soruÅŸturma sÃ¼recindeÂ SenatÃ¶r Arthur Sinodinos, saÄŸlÄ±k bakanÄ± olarak gÃ¶rev yapacak.

Bu arada Ley,Â seyahat giderlerinden sadece 3 bin 125 dolarÄ±nÄ±n vergi Ã¶deyenlerin parasÄ± olduÄŸunu ve sÃ¶z konusu tutarÄ± geri Ã¶deyeceÄŸini sÃ¶yledi. HakkÄ±ndaki diÄŸer suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyen Ley, soruÅŸturma sonucunda bakanlÄ±k gÃ¶revine geri dÃ¶neceÄŸini ifade etti.Â

Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Penny Wong ise BaÅŸbakan Turnbullâ€™un Ley'i aÃ§Ä±ÄŸa alma kararÄ±nÄ± zayÄ±flÄ±k olarak deÄŸerlendirdi ve bakanÄ±n kabineden tamamen uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ley, 2013-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Gold Coast kentine yaptÄ±ÄŸÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 54 bin Avustralya dolarÄ± tutarÄ±ndaki harcamalarÄ± devlete Ã¶detmekle suÃ§lanÄ±yor. Son 3 yÄ±lda Gold Coast'a 20 kez seyahat ettiÄŸi belirlenen Ley'in kentteÂ yaklaÅŸÄ±k 800 bin dolar deÄŸerinde bir apartman dairesi satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.