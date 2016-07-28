TBMM'de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi mesaisi baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AK Parti'nin TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na 316 milletvekili imzasÄ±yla sunduÄŸu partili cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini Ã¶ngÃ¶ren 18 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Genel Kurul gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor.
AK Parti, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin 15 gÃ¼n sÃ¼receÄŸi konusunda bir gÃ¶rÃ¼ÅŸe hakim ancak bir gÃ¼nde kaÃ§ maddenin geÃ§eceÄŸi konusunda netlik olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸme takvimi yapÄ±lmadÄ±.
Partili cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yetkilerin tek bir elde toplanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iki kez yapÄ±lÄ±yor. Ä°kinci tur oylamaya birinci turun bitiminden 48 saat Ã¶ncesine kadar baÅŸlanamÄ±yor.
Birinci turda teklifin geneli ve maddeleri Ã¼zerinde dÃ¶rt siyasi parti ile hÃ¼kÃ¼met adÄ±na konuÅŸmalar yapÄ±lacak. Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal teklifin geneli Ã¼zerinde konuÅŸacak.
Ä°kinci turda ise teklifin tÃ¼mÃ¼ ve maddeleri Ã¼zerinde konuÅŸmalar yapÄ±lmayacak, sadece maddeler Ã¼zerinde verilmiÅŸ deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Birinci turda Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesi bulunmayan bir madde hakkÄ±nda ikinci turda Ã¶nerge verilemeyecek.
Teklifin kabul edilmesi iÃ§in Meclis Ã¼ye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸunun, yani en az 330 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekiyor. Anayasa oylamalarÄ±n gizli olacaÄŸÄ±nÄ± hÃ¼kme baÄŸlÄ±yor.
Teklifin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ikinci turunda, 330'un altÄ±nda oy alan madde dÃ¼ÅŸecek. TÃ¼mÃ¼nÃ¼n oylamasÄ±nda da kabul oylarÄ±nÄ±n 330'un altÄ±nda kalmasÄ± halinde teklifin tÃ¼mÃ¼ dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olacak.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin kanunun referandumu, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onaylamasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 60 gÃ¼n geÃ§tikten sonra yapÄ±labiliyor. Bu durumda, referandumun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki nisan ayÄ± iÃ§erisinde yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.
Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retim endeksi, kasÄ±mda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re deÄŸiÅŸim gÃ¶stermedi. Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ise bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 2,7 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi
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Partili cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikli teklifi bugÃ¼n TBMM'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye baÅŸlanacak
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