09:21, 09 Ocak 2017 Pazartesi

TBMM'de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi mesaisi baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti'nin TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na 316 milletvekili imzasÄ±yla sunduÄŸu partili cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini Ã¶ngÃ¶ren 18 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Genel Kurul gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor.

AK Parti, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin 15 gÃ¼n sÃ¼receÄŸi konusunda bir gÃ¶rÃ¼ÅŸe hakim ancak bir gÃ¼nde kaÃ§ maddenin geÃ§eceÄŸi konusunda netlik olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸme takvimi yapÄ±lmadÄ±.

Partili cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yetkilerin tek bir elde toplanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iki kez yapÄ±lÄ±yor. Ä°kinci tur oylamaya birinci turun bitiminden 48 saat Ã¶ncesine kadar baÅŸlanamÄ±yor.

Birinci turda teklifin geneli ve maddeleri Ã¼zerinde dÃ¶rt siyasi parti ile hÃ¼kÃ¼met adÄ±na konuÅŸmalar yapÄ±lacak. Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal teklifin geneli Ã¼zerinde konuÅŸacak.

Ä°kinci turda ise teklifin tÃ¼mÃ¼ ve maddeleri Ã¼zerinde konuÅŸmalar yapÄ±lmayacak, sadece maddeler Ã¼zerinde verilmiÅŸ deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Birinci turda Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklik Ã¶nergesi bulunmayan bir madde hakkÄ±nda ikinci turda Ã¶nerge verilemeyecek.

OYLAMALAR GÄ°ZLÄ°

Teklifin kabul edilmesi iÃ§in Meclis Ã¼ye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸunun, yani en az 330 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekiyor. Anayasa oylamalarÄ±n gizli olacaÄŸÄ±nÄ± hÃ¼kme baÄŸlÄ±yor.

Teklifin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ikinci turunda, 330'un altÄ±nda oy alan madde dÃ¼ÅŸecek. TÃ¼mÃ¼nÃ¼n oylamasÄ±nda da kabul oylarÄ±nÄ±n 330'un altÄ±nda kalmasÄ± halinde teklifin tÃ¼mÃ¼ dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olacak.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin kanunun referandumu, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onaylamasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 60 gÃ¼n geÃ§tikten sonra yapÄ±labiliyor. Bu durumda, referandumun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki nisan ayÄ± iÃ§erisinde yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.