09:30, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Adana'da FETÃ–/PDY operasyonunda 40 gÃ¶zaltÄ±





FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adana'da FETÃ–/PDY'yeÂ yÃ¶nelik operasyonda 40 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda bazÄ± adreslere operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda aralarÄ±nda halen gÃ¶revde olan ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼, emniyet amiri ve polis memurlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 40 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±lar, Adli TÄ±p Birimindeki saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan sorgulanmalarÄ± iÃ§in emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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