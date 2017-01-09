Adana'da FETÃ–/PDY operasyonunda 40 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adana'da FETÃ–/PDY'yeÂ yÃ¶nelik operasyonda 40 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda bazÄ± adreslere operasyon dÃ¼zenledi.
Operasyonda aralarÄ±nda halen gÃ¶revde olan ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼, emniyet amiri ve polis memurlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 40 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ZanlÄ±lar, Adli TÄ±p Birimindeki saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan sorgulanmalarÄ± iÃ§in emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retim endeksi, kasÄ±mda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re deÄŸiÅŸim gÃ¶stermedi. Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ise bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 2,7 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi
DiyarbakÄ±r'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 120 kiÅŸi hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± iddianame hazÄ±rlandÄ±
Ä°stanbul BoÄŸazÄ± gemi trafiÄŸine gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi sebebiyle Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ kapatÄ±ldÄ±.
Dolar, yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yeni haftada yeni bir rekor kÄ±rarak 3,6784 TL'yi gÃ¶rdÃ¼
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Partili cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikli teklifi bugÃ¼n TBMM'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye baÅŸlanacak
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Rafsancani'nin ailesi ile Ä°ran halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi
FÄ±rat KalkanÄ±'nda dÃ¼zenlenen operasyonlarda DEAÅž mensubu 48 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
BUDO ve Ä°DO hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± bazÄ± seferlerini iptal etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, PeÅŸmergenin PKK'yÄ± bÃ¶lgeden Ã§Ä±karmamasÄ± halinde gereÄŸini yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
KÄ±zÄ±ltepe'de PKK'nÄ±n iÅŸ bÄ±rakma talimatÄ±na uyan 15 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Kadir TopbaÅŸ Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sÃ¼receÄŸini belirterek toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Demir, Ã¶ÄŸrenci potansiyeline gÃ¶re 2017 yÄ±lÄ±ndan itibaren bazÄ± ilÃ§elerde de LYS sÄ±navÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
CHP Parti Meclisi parti genel merkezinde beÅŸ saat sÃ¼ren bir toplantÄ± yaptÄ±
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Ä°stanbul'da metro, tramvay ve metrobÃ¼s seferleri bugÃ¼n de sabaha kadar Ã§alÄ±ÅŸacak