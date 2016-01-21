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10:35, 09 Ocak 2017 Pazartesi
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09:35, 09 Ocak 2017 Pazartesi

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THY 277 seferini iptal etti
THY 277 seferini iptal etti

THY İstanbul'daki havalimanlarından yapılacak 277 seferini iptal etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

THY, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı.

THY’nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“09 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.”

Bu arada Atatürk Havalimanı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve birçok seferin de normale döndüğü görüldü



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