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09:43, 09 Ocak 2017 Pazartesi

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Dolardan yeni rekor; 3,67 TL
Dolardan yeni rekor; 3,67 TL

Dolar, yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yeni haftada yeni bir rekor kÄ±rarak 3,6784 TL'yi gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Dolar/TL, yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yeni haftada 3,6784 ile tarihi zirvesini gÃ¶rdÃ¼.

GeÃ§en haftanÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde, ABD'de aÃ§Ä±klanan ortalama saatlik Ã¼cretlerin aylÄ±k yÃ¼zde 0,4 ile son 7 yÄ±lÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ yÃ¼kseliÅŸini kaydetmesi ile dolar endeksi 101,4'ten 102,3'e Ã§Ä±ktÄ±. DolarÄ±n geliÅŸmekte olan Ã¼lke para birimleri karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kazanmasÄ± ile dolar/TL de cuma gÃ¼nÃ¼ en yÃ¼ksek 3,6483'Ã¼ gÃ¶rdÃ¼.

Yeni haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlayan dolar/TL 3,6784, avro/TL ise 3,8716 ile tarihi zirvesine Ã§Ä±ktÄ±. Saat 09.30 itibarÄ±yla dolar/TL 3,6750 seviyesinden alÄ±cÄ± bulurken, avro/TL yÃ¼zde 0,70 artÄ±ÅŸla 3,8695 ve sterlin/TL yatay bir seyirle 4,4830'dan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.Â 

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