Dolardan yeni rekor; 3,67 TL

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Dolar/TL, yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yeni haftada 3,6784 ile tarihi zirvesini gÃ¶rdÃ¼.
GeÃ§en haftanÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde, ABD'de aÃ§Ä±klanan ortalama saatlik Ã¼cretlerin aylÄ±k yÃ¼zde 0,4 ile son 7 yÄ±lÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ yÃ¼kseliÅŸini kaydetmesi ile dolar endeksi 101,4'ten 102,3'e Ã§Ä±ktÄ±. DolarÄ±n geliÅŸmekte olan Ã¼lke para birimleri karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kazanmasÄ± ile dolar/TL de cuma gÃ¼nÃ¼ en yÃ¼ksek 3,6483'Ã¼ gÃ¶rdÃ¼.
Yeni haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlayan dolar/TL 3,6784, avro/TL ise 3,8716 ile tarihi zirvesine Ã§Ä±ktÄ±. Saat 09.30 itibarÄ±yla dolar/TL 3,6750 seviyesinden alÄ±cÄ± bulurken, avro/TL yÃ¼zde 0,70 artÄ±ÅŸla 3,8695 ve sterlin/TL yatay bir seyirle 4,4830'dan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.Â
Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retim endeksi, kasÄ±mda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re deÄŸiÅŸim gÃ¶stermedi. Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ise bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 2,7 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi
DiyarbakÄ±r'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 120 kiÅŸi hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± iddianame hazÄ±rlandÄ±
Ä°stanbul BoÄŸazÄ± gemi trafiÄŸine gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi sebebiyle Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ kapatÄ±ldÄ±.
Dolar, yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yeni haftada yeni bir rekor kÄ±rarak 3,6784 TL'yi gÃ¶rdÃ¼
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Partili cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikli teklifi bugÃ¼n TBMM'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye baÅŸlanacak
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Rafsancani'nin ailesi ile Ä°ran halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi
FÄ±rat KalkanÄ±'nda dÃ¼zenlenen operasyonlarda DEAÅž mensubu 48 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
BUDO ve Ä°DO hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± bazÄ± seferlerini iptal etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, PeÅŸmergenin PKK'yÄ± bÃ¶lgeden Ã§Ä±karmamasÄ± halinde gereÄŸini yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
KÄ±zÄ±ltepe'de PKK'nÄ±n iÅŸ bÄ±rakma talimatÄ±na uyan 15 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Kadir TopbaÅŸ Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sÃ¼receÄŸini belirterek toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Demir, Ã¶ÄŸrenci potansiyeline gÃ¶re 2017 yÄ±lÄ±ndan itibaren bazÄ± ilÃ§elerde de LYS sÄ±navÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
CHP Parti Meclisi parti genel merkezinde beÅŸ saat sÃ¼ren bir toplantÄ± yaptÄ±
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Ä°stanbul'da metro, tramvay ve metrobÃ¼s seferleri bugÃ¼n de sabaha kadar Ã§alÄ±ÅŸacak