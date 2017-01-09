Ã‡in'den Trump'a 'intikam' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in, ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilenÂ Donald Trump'Ä±n "Tek Ã‡in PolitikasÄ±"nÄ± reddetmesi halinde Pekin yÃ¶netiminin "intikam" alabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.
Ã‡in KomÃ¼nist Partisinin (Ã‡KP) yayÄ±n organlarÄ±ndan "Global Times" gazetesinde yayÄ±mlanan baÅŸyazÄ±da, "Tek Ã‡in PolitikasÄ±'nÄ±n kaprisli bir istekten ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±" vurgulanarakÂ ABD liderlerinin, iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin istikrarÄ± iÃ§in Asya-Pasifik'teki mevcut dÃ¼zene saygÄ± gÃ¶stermesi gerektiÄŸi belirtildi.Â
SÃ¶z konusu politikanÄ±n "pazarlÄ±k konusu dahi edilemeyeceÄŸine" iÅŸaret edilen yazÄ±da, "Trump'Ä±n, gÃ¶revi devraldÄ±ktan sonra bu temel prensibi reddetmesi halinde Ã‡in halkÄ±nÄ±n devletinden intikam talep edeceÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.Â
YazÄ±,Â Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in hafta sonuÂ Honduras, Nikaragua, Guatemala ve El Salvador'u kapsayan GÃ¼ney Amerika turuna Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±.Â
Tsai'nin ziyaret edeceÄŸi Ã¼lkeler arasÄ±nda aktarma yaparken ABD'nin San Francisco ve Houston ÅŸehirlerine uÄŸrayacaÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.Â Tayvan liderinin, ABD duraÄŸÄ±nda Trump'la veya onun geÃ§iÅŸ ekibinden herhangi bir yetkiliyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸi tartÄ±ÅŸma konusu olmuÅŸtu.
Pekin yÃ¶netimi, daha Ã¶nce de Tsai'nin ABD'ye uÄŸradÄ±ktan sonra Ã¼lkede vakit geÃ§irmesini ve "baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± taraflara yanlÄ±ÅŸ mesaj vermesini" engellemesi konusunda Washington'Ä± uyarmÄ±ÅŸtÄ±.Â Ã‡inli yetkililer, ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n geÃ§en ay diplomatik teamÃ¼llere aykÄ±rÄ± olarak Tayvan lideriyle doÄŸrudan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapmasÄ±na da tepki gÃ¶stermiÅŸti. Ã‡in, Trump'Ä±n, ABD'nin 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana Pekin yÃ¶netimini Ã‡in halkÄ±nÄ±n tek meÅŸru temsilcisi olarak tanÄ±ma yÃ¶nÃ¼nde izlediÄŸi politikayÄ± eleÅŸtirmesinden kaygÄ± duyulduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸti.
Ã‡in'de 1949'da Mao ZÄ±dong'un iktidara gelmesi Ã¼zerine bazÄ± hÃ¼kumet Ã¼yeleri, Tayvan'a kaÃ§arak adada baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸ ve milliyetÃ§i Ã‡in olarak da adlandÄ±rdÄ±klarÄ± Tayvan'Ä± kurmuÅŸlardÄ±. Ancak Ã‡in, Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmemiÅŸ ve adanÄ±n eyaleti olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Tayvan'Ä± sadece 22 Ã¼lke tanÄ±yor.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ve Tayvan'Ä±n eski lideri Ma Ying-jeou, 7 KasÄ±m 2015'te Singapur'da bir araya gelmiÅŸ ve 66 yÄ±l sonra yapÄ±lan ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, gÃ¼ven inÅŸasÄ± ve diyaloÄŸun artÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla "kÄ±rmÄ±zÄ± hat" oluÅŸturulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Pekin ve Taipei arasÄ±ndaki ilgili yetkililerin doÄŸrudan telefon iletiÅŸimi kurabilmesini amaÃ§layan bu hattÄ±n kullanÄ±mÄ±, tabanÄ± Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Demokratik Ä°lerleyiÅŸ Partisi lideri Tsai Ing-wen'Ä±n mayÄ±s ayÄ±nda iktidara gelmesinin ardÄ±ndan Pekin hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met, asgari Ã¼crete ve emekli maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 50 zam yaptÄ±.
Ã‡in'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Trump, Tek Ã‡in PolitikasÄ±'nÄ± reddederse halkÄ±mÄ±z devletinden intikam isteyecektir" denildi
Avustralya'da saÄŸlÄ±k bakanÄ± Ã¶zel seyahatlerinin giderini devlete Ã¶dettiÄŸi iddiasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
KÄ±brÄ±slÄ± iki lider Cenevre'de bugÃ¼n baÅŸlayacak mÃ¼zakereler Ã¶ncesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±
Avusturya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± Ã¶nerisi birÃ§ok kiÅŸi ve kurum tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±
Hamas, Ä°slami Cihad, Aksa Åžehitleri TugayÄ± ve FHKC, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™te dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± "tebrik etti"
Irak'Ä±n Musul kentinden 3 gÃ¼n iÃ§inde 4 bin 500 kiÅŸi evini terk ederek kamplara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±
Myanmar'da milliyetÃ§i Budistler, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi dini etkinliÄŸe otoritelerin izni olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek engel oldu
Ã¼rkiye'de hakkÄ±nda tutuklama kararlarÄ± bulunan eski Fatih Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Åžerif Ali Tekalan Texas'taki North American Ãœniversitesi'ne rektÃ¶r atandÄ±
Fas'ta koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapan BaÅŸbakan Belkiran RNI ve MP ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Washington Post Beyrut BÃ¼ro Åžefi Sly, ABD'nin, YPG/PYD'ye saÄŸladÄ±ÄŸÄ± askeri yardÄ±mÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n AraplarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu geniÅŸ bir bÃ¶lgeye yayÄ±lmasÄ±na zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klediÄŸini belirtti
AkÄ±ncÄ±, "Cenevre'de eÄŸer Rum tarafÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kar ve arzu edilebilir karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n olmazsa KKTC demokratik, laik, Ã¶zgÃ¼r bir toplum olarak yoluna devam eder." dedi
Irak gÃ¼Ã§leri Musul operasyonu kapsamÄ±nda Dicle Nehri'ne ulaÅŸtÄ±
Cezayir'de partiler arasÄ±nda ittifak ve birleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–ncÃ¼leri Partisi" seÃ§imleri boykot etme kararÄ± aldÄ±
Ä°ran Meclisi Ulusal GÃ¼venlik Konseyi BaÅŸkanÄ± Burucerdi'nin ardÄ±ndan Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik Konseyi Genel Sekreteri Åžemhani de Esad'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼