10:03, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Ä°stanbul BoÄŸazÄ± gemilere kapatÄ±ldÄ±





Ä°stanbul BoÄŸazÄ± gemi trafiÄŸine gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi sebebiyle Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ kapatÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul BoÄŸazÄ±, kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±. KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nda kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸlerinin gece Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21'inci maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunmadÄ±ÄŸÄ±ndan ancak genel anonslarÄ±n yapÄ±labildiÄŸi kaydedildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.