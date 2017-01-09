DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:35, 09 Ocak 2017 Pazartesi
Latin Amerika
10:18, 09 Ocak 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Venezuela'da asgari Ã¼cret ve emekli maaÅŸlarÄ± arttÄ±
Venezuela'da asgari Ã¼cret ve emekli maaÅŸlarÄ± arttÄ±

Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met, asgari Ã¼crete ve emekli maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 50 zam yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haftalÄ±k televizyon ve radyo programÄ±nda, aylÄ±k asgari Ã¼creti, en yÃ¼ksek resmi kurda yaklaÅŸÄ±k 60 dolara (40 bin bolivar) Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Asgari Ã¼cret ve emekli maaÅŸlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n iÅŸ ve geliri koruyacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Maduro, alÄ±nan Ã¶nlemin kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na, silahlÄ± kuvvetlere ve emeklilere fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Maduro, "Ekonomik savaÅŸ ve medya saldÄ±rÄ±larÄ± zamanlarÄ±nda istihdamÄ± ve iÅŸÃ§inin gelirini korumamÄ±z gerekiyor." dedi.

Venezuela Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi ise Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n danÄ±ÅŸÄ±lmadan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun, iÅŸten Ã§Ä±karmalara yahut kÃ¼Ã§Ã¼k iÅŸletmelerin kapanmasÄ±na neden olabileceÄŸini bildirdi.

Muhalefet partisi milletvekili Jose Guerra da sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Merkez BankasÄ±nÄ±n maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in daha fazla para basmasÄ±nÄ±n daha yÃ¼ksek enflasyonla sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek "Bu daha Ã¶nce tecrÃ¼be edildi." ifadesine yer verdi.

ZamlarÄ±n Ã¼lkedeki krizi artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± kaydeden muhalefet, Maduro'yu, Venezuela'da ekonomiyi Ã§Ã¶kertmekle suÃ§luyor.

Maduro ise siyasi dÃ¼ÅŸmanlarÄ± ve iÅŸ adamlarÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ekonomik savaÅŸla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu savunuyor.

Ekonomik kriz ve hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere sahne olan petrol zengini Venezuela'da halk, saatler sÃ¼ren elektrik kesintileri, ilaÃ§ ve temel gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin eksikliÄŸi nedeniyle zorluk Ã§ekiyor. UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) verilerine gÃ¶re, enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n 2017'de 4 haneli rakamlara ulaÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi Ã¼lkede hÃ¼kÃ¼met, 2015'ten bu yana verilerini aÃ§Ä±klamÄ±yor. Nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede, ATM'lerden sadece Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k miktarlarda para Ã§ekilebiliyor.



Ä°lgili Konular Venezuela
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Latin Amerika Haberleri
Venezuela'da asgari Ã¼cret ve emekli maaÅŸlarÄ± arttÄ±
Venezuela'da asgari Ã¼cret ve emekli maaÅŸlarÄ± arttÄ±

Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met, asgari Ã¼crete ve emekli maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 50 zam yaptÄ±.
Ã‡in'den Trump'a 'intikam' uyarÄ±sÄ±
Ã‡in'den Trump'a 'intikam' uyarÄ±sÄ±

Ã‡in'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Trump, Tek Ã‡in PolitikasÄ±'nÄ± reddederse halkÄ±mÄ±z devletinden intikam isteyecektir" denildi
Avustralya da yolsuzluk iddiasÄ± bakan aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
Avustralyaâ€™da yolsuzluk iddiasÄ±, bakan aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

Avustralya'da saÄŸlÄ±k bakanÄ± Ã¶zel seyahatlerinin giderini devlete Ã¶dettiÄŸi iddiasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
Cenevre'de KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlÄ±yor
Cenevre'de KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlÄ±yor

KÄ±brÄ±slÄ± iki lider Cenevre'de bugÃ¼n baÅŸlayacak mÃ¼zakereler Ã¶ncesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±
Avusturya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na tepki
Avusturya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na tepki

Avusturya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± Ã¶nerisi birÃ§ok kiÅŸi ve kurum tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±
Filistinli gruplardan quot KudÃ¼s'te saldÄ±rÄ± quot aÃ§Ä±klamasÄ±
Filistinli gruplardan "KudÃ¼s'te saldÄ±rÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±

Hamas, Ä°slami Cihad, Aksa Åžehitleri TugayÄ± ve FHKC, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™te dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± "tebrik etti"
Musul'dan 3 gÃ¼nde 4 bin 500 kiÅŸi gÃ¶Ã§ etti
Musul'dan 3 gÃ¼nde 4 bin 500 kiÅŸi gÃ¶Ã§ etti

Irak'Ä±n Musul kentinden 3 gÃ¼n iÃ§inde 4 bin 500 kiÅŸi evini terk ederek kamplara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±
Myanmar'da Budistlerden MÃ¼slÃ¼man etkinliÄŸine engel
Myanmar'da Budistlerden MÃ¼slÃ¼man etkinliÄŸine engel

Myanmar'da milliyetÃ§i Budistler, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi dini etkinliÄŸe otoritelerin izni olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek engel oldu
FETÃ– firarisi Tekalan ABD'de rektÃ¶r oldu
FETÃ– firarisi Tekalan ABD'de rektÃ¶r oldu

Ã¼rkiye'de hakkÄ±nda tutuklama kararlarÄ± bulunan eski Fatih Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Åžerif Ali Tekalan Texas'taki North American Ãœniversitesi'ne rektÃ¶r atandÄ±
Fas ta koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tÄ±kandÄ±
Fasâ€™ta koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tÄ±kandÄ±

Fas'ta koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapan BaÅŸbakan Belkiran RNI ve MP ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD'nin PYD'ye yardÄ±mÄ± Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klÃ¼yor
ABD'nin PYD'ye yardÄ±mÄ± Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klÃ¼yor

Washington Post Beyrut BÃ¼ro Åžefi Sly, ABD'nin, YPG/PYD'ye saÄŸladÄ±ÄŸÄ± askeri yardÄ±mÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n AraplarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu geniÅŸ bir bÃ¶lgeye yayÄ±lmasÄ±na zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klediÄŸini belirtti
HaÅŸimi Rafsancani vefat etti
HaÅŸimi Rafsancani vefat etti

Ä°ran eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan HaÅŸimi Rafsancani vefat etti
AkÄ±ncÄ± Ã‡Ã¶zÃ¼m olmazsa KKTC Ã¶zgÃ¼r bir toplum olur
AkÄ±ncÄ±: Ã‡Ã¶zÃ¼m olmazsa KKTC Ã¶zgÃ¼r bir toplum olur

AkÄ±ncÄ±, "Cenevre'de eÄŸer Rum tarafÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kar ve arzu edilebilir karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n olmazsa KKTC demokratik, laik, Ã¶zgÃ¼r bir toplum olarak yoluna devam eder." dedi
Irak gÃ¼Ã§leri Musul'da Dicle Nehri'ne ulaÅŸtÄ±
Irak gÃ¼Ã§leri Musul'da Dicle Nehri'ne ulaÅŸtÄ±

Irak gÃ¼Ã§leri Musul operasyonu kapsamÄ±nda Dicle Nehri'ne ulaÅŸtÄ±
Cezayir'de eski baÅŸbakanÄ±n partisinden boykot kararÄ±
Cezayir'de eski baÅŸbakanÄ±n partisinden boykot kararÄ±

Cezayir'de partiler arasÄ±nda ittifak ve birleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–ncÃ¼leri Partisi" seÃ§imleri boykot etme kararÄ± aldÄ±
Ä°ran'dan Åžam'a iki ziyaret
Ä°ran'dan Åžam'a iki ziyaret

Ä°ran Meclisi Ulusal GÃ¼venlik Konseyi BaÅŸkanÄ± Burucerdi'nin ardÄ±ndan Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik Konseyi Genel Sekreteri Åžemhani de Esad'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Haberler

Maduro'dan kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi
Maduro'dan kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi

Venezuela'da askeri helikopter kayboldu
Venezuela'da askeri helikopter kayboldu

Maduro, halkÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Maduro halkÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Venezuela'da marketler yaÄŸmalandÄ±
Venezuela'da marketler yaÄŸmalandÄ±

Maduro'dan ABD'ye 'komplo' suÃ§lamasÄ±
Maduro'dan ABD'ye 'komplo' suÃ§lamasÄ±

Venezuela'da Maduro karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler
Venezuela'da Maduro karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler

Venezuela'da Maduro destekÃ§ileri meclisi bastÄ±
Venezuela'da Maduro destekÃ§ileri meclisi bastÄ±

Venezuela'da referandum krizi
Venezuela'da referandum krizi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 