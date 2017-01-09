Venezuela'da asgari Ã¼cret ve emekli maaÅŸlarÄ± arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haftalÄ±k televizyon ve radyo programÄ±nda, aylÄ±k asgari Ã¼creti, en yÃ¼ksek resmi kurda yaklaÅŸÄ±k 60 dolara (40 bin bolivar) Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Asgari Ã¼cret ve emekli maaÅŸlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n iÅŸ ve geliri koruyacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Maduro, alÄ±nan Ã¶nlemin kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na, silahlÄ± kuvvetlere ve emeklilere fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Maduro, "Ekonomik savaÅŸ ve medya saldÄ±rÄ±larÄ± zamanlarÄ±nda istihdamÄ± ve iÅŸÃ§inin gelirini korumamÄ±z gerekiyor." dedi.
Venezuela Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi ise Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n danÄ±ÅŸÄ±lmadan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun, iÅŸten Ã§Ä±karmalara yahut kÃ¼Ã§Ã¼k iÅŸletmelerin kapanmasÄ±na neden olabileceÄŸini bildirdi.
Muhalefet partisi milletvekili Jose Guerra da sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Merkez BankasÄ±nÄ±n maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in daha fazla para basmasÄ±nÄ±n daha yÃ¼ksek enflasyonla sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek "Bu daha Ã¶nce tecrÃ¼be edildi." ifadesine yer verdi.
ZamlarÄ±n Ã¼lkedeki krizi artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± kaydeden muhalefet, Maduro'yu, Venezuela'da ekonomiyi Ã§Ã¶kertmekle suÃ§luyor.
Maduro ise siyasi dÃ¼ÅŸmanlarÄ± ve iÅŸ adamlarÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ekonomik savaÅŸla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu savunuyor.
Ekonomik kriz ve hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere sahne olan petrol zengini Venezuela'da halk, saatler sÃ¼ren elektrik kesintileri, ilaÃ§ ve temel gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin eksikliÄŸi nedeniyle zorluk Ã§ekiyor. UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) verilerine gÃ¶re, enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n 2017'de 4 haneli rakamlara ulaÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi Ã¼lkede hÃ¼kÃ¼met, 2015'ten bu yana verilerini aÃ§Ä±klamÄ±yor. Nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede, ATM'lerden sadece Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k miktarlarda para Ã§ekilebiliyor.
Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met, asgari Ã¼crete ve emekli maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 50 zam yaptÄ±.
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