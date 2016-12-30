DiyarbakÄ±r'da 120 kiÅŸi hakkÄ±nda FETÃ– iddianamesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edilen 120 sanÄ±k hakkÄ±nda, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talebiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–/PDY'nin yargÄ±, askeriye, emniyet, mÃ¼lkiye, Ã¼niversite, jandarma, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ve il yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar devam ediyor.
SoruÅŸturmasÄ± tamamlanan 120 sanÄ±k hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± hazÄ±rlanan ve ilgili aÄŸÄ±r ceza mahkemelerine gÃ¶nderilerek kabul edilen iddianamelerde FETÃ–'nÃ¼n yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin detaylÄ± bilgilere yer verildi.
Ä°ddianamelerde, FETÃ–/PDY'nin terminolojisi, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yapÄ±sÄ± ve iÅŸleyiÅŸi, hiyerarÅŸisi, kamu personeli ile Ã¶ÄŸrencilerin Ã¶rgÃ¼te kazandÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶ntemleri, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n mali yapÄ±lanmasÄ±, gelir kaynaklarÄ± ve kripto haberleÅŸme programlarÄ±na iliÅŸkin bilgiler bulunuyor.
SanÄ±klar hakkÄ±ndaki en Ã¶nemli delil olarak Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"un yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamelerde, haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 120 sanÄ±k hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.
ÅžÃ¼phelilerin yargÄ±lanmasÄ±na ilerleyen gÃ¼nlerde baÅŸlanacak.
BaÅŸsavcÄ±lÄ±kÃ§a yÃ¼rÃ¼tÃ¼len diÄŸer soruÅŸturmalarla ilgili iddianamelerin kÄ±sa sÃ¼rede hazÄ±rlanarak mahkemelere gÃ¶nderileceÄŸi belirtildi.
Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retim endeksi, kasÄ±mda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re deÄŸiÅŸim gÃ¶stermedi. Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ise bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 2,7 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi
DiyarbakÄ±r'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 120 kiÅŸi hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± iddianame hazÄ±rlandÄ±
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