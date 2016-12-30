10:18, 09 Ocak 2017 Pazartesi

DiyarbakÄ±r'da 120 kiÅŸi hakkÄ±nda FETÃ– iddianamesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edilen 120 sanÄ±k hakkÄ±nda, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talebiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–/PDY'nin yargÄ±, askeriye, emniyet, mÃ¼lkiye, Ã¼niversite, jandarma, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ve il yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar devam ediyor.

SoruÅŸturmasÄ± tamamlanan 120 sanÄ±k hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± hazÄ±rlanan ve ilgili aÄŸÄ±r ceza mahkemelerine gÃ¶nderilerek kabul edilen iddianamelerde FETÃ–'nÃ¼n yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin detaylÄ± bilgilere yer verildi.

Ä°ddianamelerde, FETÃ–/PDY'nin terminolojisi, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yapÄ±sÄ± ve iÅŸleyiÅŸi, hiyerarÅŸisi, kamu personeli ile Ã¶ÄŸrencilerin Ã¶rgÃ¼te kazandÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶ntemleri, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n mali yapÄ±lanmasÄ±, gelir kaynaklarÄ± ve kripto haberleÅŸme programlarÄ±na iliÅŸkin bilgiler bulunuyor.

SanÄ±klar hakkÄ±ndaki en Ã¶nemli delil olarak Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"un yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamelerde, haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 120 sanÄ±k hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

ÅžÃ¼phelilerin yargÄ±lanmasÄ±na ilerleyen gÃ¼nlerde baÅŸlanacak.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±kÃ§a yÃ¼rÃ¼tÃ¼len diÄŸer soruÅŸturmalarla ilgili iddianamelerin kÄ±sa sÃ¼rede hazÄ±rlanarak mahkemelere gÃ¶nderileceÄŸi belirtildi.