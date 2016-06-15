10:26, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Sanayi Ã¼retimi arttÄ±





Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retim endeksi, kasÄ±mda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re deÄŸiÅŸim gÃ¶stermedi. Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ise bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 2,7 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), kasÄ±m ayÄ±na iliÅŸkin sanayi Ã¼retim endeksi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Sanayi Ã¼retimi KasÄ±m'da bir Ã¶nceki aya gÃ¶re aynÄ± kaldÄ±, yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 2.7 arttÄ±. Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayinin alt sektÃ¶rleri incelendiÄŸinde, KasÄ±m ayÄ±nda madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %0,3 ve imalat sanayi sektÃ¶rÃ¼ endeksi %0,2 azalÄ±rken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi %1,5 arttÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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