Trump, siber saldÄ±rÄ±da Rusya'nÄ±n rolÃ¼nÃ¼ kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'de baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n, seÃ§im sÃ¼recinde Rusya'nÄ±n siber saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸine dair ABD istihbarat raporlarÄ±nÄ± kabul ettiÄŸi ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Rusya'ya yÃ¶nelik adÄ±mlar atabileceÄŸi bildirildi.
Trump yÃ¶netiminde Beyaz Saray genel sekreteri olacak olan Reince Priebus Trump'Ä±n Demokrat Parti kurumlarÄ±na yÃ¶nelik hacklemelerin arkasÄ±nda Rusya olduÄŸunu kabul ettiÄŸini sÃ¶yledi. Ancak Priebus, Trump'Ä±n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in bizzat bu saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±lÄ±p katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmedi.
"Fox News Sunday" programÄ±nda dÃ¼n konuÅŸan Priebus, "Bu Ã¶zel durumun Rusya'daki bazÄ± birimleden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ediyor, o yÃ¼zden Ã¶nemli olan bu deÄŸil" dedi. Priebus'un bu aÃ§Ä±klamalarÄ±yla Trump ekibinden ilk defa Ã¼st dÃ¼zey bir isim 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde Demokrat Parti e-postalarÄ±nÄ±n sÄ±zmasÄ±na neden olan mÃ¼dahaleleri Rusya'nÄ±n yÃ¶nettiÄŸini kabul etmiÅŸ oldu.
ABD'de Trump'Ä±n gÃ¶reve baÅŸlayacaÄŸÄ± gÃ¼n olan 20 Ocak'a sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala CumhuriyetÃ§i Partililer, ABD istihbaratÄ±nÄ±n Rusya'nÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸu hacklemeler ve Moskova'nÄ±n 8 KasÄ±m'daki seÃ§imleri etkilemeye yÃ¶nelik giriÅŸimleri Ã¼zerine hazÄ±rlanan raporlarÄ±nÄ± kabul etmesi iÃ§in baskÄ±yÄ± artÄ±rÄ±yor. GeÃ§tiÄŸimiz hafta aÃ§Ä±klanan bir ABD istihbarat raporu, Putin'in siber saldÄ±rÄ±lar da dahil olmak Ã¼zere Demokrat Parti baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ±na zarar verme ve Donald Trump'Ä± desteklemeye yÃ¶nelik kapsamlÄ± bir harekatÄ± yÃ¶nettiÄŸini belirtti.
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