11:19, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Ankara Barosu'ndan "Anayasaya hayÄ±r" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AnkaraÂ Barosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Meclis Genel Kurulu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine iliÅŸkin, gazetelere verdiÄŸi ilanla milletvekillerine Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Teklifi kabul eden milletvekillerini, tarihin unutmayacaÄŸÄ± savunulan ilanda, "Teklife 'Evet' derseniz milletvekili seÃ§ilme amaÃ§larÄ±nÄ±zÄ±n ortadan kalkacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z? EgemenliÄŸi milletten alarak kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ±'na teslim etmeyin" denildi.

Ankara Barosu'nun gazetelere verdiÄŸi anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine iliÅŸkin ilan ÅŸÃ¶yle:

"SayÄ±n milletvekilleri, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiniz 'Yeni Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Teklifi' ile kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesinin sona ereceÄŸinin; yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ± yetkilerinin CumhurbaÅŸkanÄ±'nda toplanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n; TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'tek adam iktidarÄ±na' bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n; CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n kanun koyucu yerine geÃ§irilmek istendiÄŸinin; devlet yÃ¶netiminin yasa yerine 'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnameleri' ile dÃ¼zenlenebileceÄŸinin; yÃ¼rÃ¼tme erkinin artÄ±k TBMM'ye karÅŸÄ± sorumlu olmayacaÄŸÄ±nÄ±n; Bakanlar Kurulu'nun Anayasa'dan Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n; bakanlarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'na hizmet eden birer memura dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼leceÄŸinin; 'HÃ¼kÃ¼met'in artÄ±k fiilen olmayacaÄŸÄ±nÄ±n; TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼tme vekaletini kaybedeceÄŸinin; TBMM'nin artÄ±k devleti temsil edemeyeceÄŸinin ve denetim yetkisini kaybedeceÄŸinin; yasama organÄ± olarak Ã¼yesi bulunduÄŸunuz TBMM'nin etkisizleÅŸtirileceÄŸinin; yasama yetkisinin ellerinizden alÄ±narak CumhurbaÅŸkanÄ±'na teslim edilmek istendiÄŸinin; yasama organÄ±nÄ±n birer sujesi olarak BaÅŸbakan'a ya da bir bakana soru soramayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n, sÃ¶zlÃ¼ aÃ§Ä±klama isteyemeyeceÄŸinizin; salt Ã§oÄŸunluÄŸa ulaÅŸmadan bakanlar hakkÄ±nda soruÅŸturma isteyemeyeceÄŸinizin; yargÄ±da tek sÃ¶z sahibinin CumhurbaÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±n; Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu'nda seÃ§imle gelme yoluyla Ã¼yeliÄŸin sonlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n; ayrÄ±ca Devlet bÃ¼tÃ§esini dÃ¼zenleme ve deÄŸiÅŸtirme yetkilerinin tek baÅŸÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ±'nda olacaÄŸÄ±nÄ±n, Ã¼stelik bu yetkilerin herhangi bir denetime tabi olmadan kullanÄ±labileceÄŸinin; kÄ±sacasÄ± bu teklifi kabul etmenizin rejimi deÄŸiÅŸtirmek, gÃ¶reve baÅŸlarken ettiÄŸiniz yemini bozmak anlamÄ±na geldiÄŸinin; teklife 'Evet' derseniz milletvekili seÃ§ilme amaÃ§larÄ±nÄ±zÄ±n ortadan kalkacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z? EgemenliÄŸi milletten alarak kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ±â€™na teslim etmeyin. Bu teklifi kabul eden milletvekillerini tarihin unutmayacaÄŸÄ±nÄ± bilin. Ve aydÄ±nlÄ±k bir gelecek iÃ§in anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine 'HayÄ±r' deyin"