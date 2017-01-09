Afganistan'da 1000 okul kapalÄ±

Afganistan'da yÄ±llardÄ±r devam eden iÃ§ savaÅŸ nedeniyle en Ã§ok zarar gÃ¶ren sektÃ¶rlerin baÅŸÄ±nda eÄŸitim geliyor.
Afganistan EÄŸitim BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Asadullah Muhakkik Cahani, terÃ¶r tehdidi nedeniyle Ã¼lke genelinde bin 5 okulda eÄŸitim verilemediÄŸini sÃ¶yledi.
AÃ§Ä±k okullarÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nda derme Ã§atma Ã§adÄ±rlarda eÄŸitim verildiÄŸini belirtenÂ Cahani, EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu sorunlarÄ±n giderilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Afganistan'da artan terÃ¶r tehdidi nedeniyle eÄŸitimin verilemediÄŸi en Ã§ok okul Kandahar vilayetinde bulunuyor. Kandahar'Ä±n bazÄ± ilÃ§elerinde Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n etkili olmasÄ± nedeniyleÂ 150 okul aÃ§Ä±lamÄ±yor.
Zabul vilayetindeÂ 140 okul, Helman vilayetinde de 105 okulda eÄŸitim verilemiyor.
Ã–te yandanÂ baÅŸkent Kabil, Ã¼lkenin kuzeyindeki Belh ve PanÅŸir vilayetlerindeki okullar aÃ§Ä±k ve eÄŸitimlerine devam ediyor.Â
EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, ekonomik ve gÃ¼venlik problemleri nedeniyle okula gidemeyenlerin sayÄ±sÄ± 3 milyona ulaÅŸtÄ±.
Afganistan'da 16 bin okulda 10 milyon Ã¶ÄŸrenciye 200 bin Ã¶ÄŸretmen ders veriyor. Bu okullardan her yÄ±l 64 bin kiÅŸi mezun oluyor.
BakanlÄ±k verilerine gÃ¶re, Ã¼lke nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 60'Ä± okuma yazma bilmiyor ve bu da 10 milyondan fazla kiÅŸiye tekabÃ¼l ediyor.Â
Taliban dÃ¶neminde medreselerde dini eÄŸitime aÄŸÄ±rlÄ±k verilmiÅŸ,Â sadece 3 bin 400 okul aÃ§Ä±k tutulmuÅŸtu.
Taliban rejiminin devrilmesinin ardÄ±ndan Ã¼lke genelinde onlarca okul kullanÄ±lamaz hale getirildi.
Kaynak: AA
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