PKK'ya bir haftada 253 operasyon

Bakandan ABD'ye: GÃ¼len'i ver, YPG iÅŸbirliÄŸini bitir

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "ABDâ€™den iki Ã¶ncelikli beklentimiz var. Birincisi, FETÃ– elebaÅŸÄ±nÄ±n ve diÄŸer yÃ¶neticilerinin iade edilmesi. Ä°kincisi de PKKâ€™nÄ±n uzantÄ±sÄ± olan YPG ile iÅŸbirliÄŸine son verilmesidir." dedi