11:54, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Myanmar'da muhaliflere operasyon: 7 Ã¶lÃ¼





Myanmar'daki KaÃ§in BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ordusu'nun dÃ¶rt karargahÄ± ele geÃ§irildi. Ã‡atÄ±ÅŸmalarda 7 muhalif Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Myanmar ordusunun Ã¼lkenin kuzeyindeki KaÃ§in eyaletinde dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda silahlÄ± etnik grubun dÃ¶rt karargahÄ± ele geÃ§irildi, grubun 7 Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ordudan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin KaÃ§in eyaletine baÄŸlÄ± Wine Maw ilÃ§esinde KaÃ§in BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ordusu'nun (KIA) dÃ¶rt karargahÄ±nÄ± daha ele geÃ§irdiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan 7 isyancÄ±nÄ±n cesedi bulundu." ifadesine yer verilirken gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin de kayÄ±plar verdiÄŸi bildirildi. KIA, KaÃ§in'de iÅŸgal ettikleri topraklarÄ± geniÅŸletmek, daha fazla karargah kurmak, yeni Ã¼yeler edinmek, madencileri haraca baÄŸlamak ve yeÅŸim taÅŸÄ± ve altÄ±n madenlerinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rmakla suÃ§lanÄ±yor. HÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, geÃ§en ay "savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve aÄŸÄ±r silahlarla" Laiza kasabasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda KIA'nÄ±n sekiz karargahÄ±nÄ± iÅŸgal etmiÅŸti. KaÃ§in'in merkezi Myitkyina'da ekim ayÄ±nda toplanan yÃ¼zlerce kiÅŸi, ordunun bÃ¶lgedeki isyancÄ±lara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±na tepki gÃ¶stererek KIA'ya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. KIA, Ta'an Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu (TNLA), Myanmar Ulusal Demokratik Ä°ttifakÄ± Ordusu (MNDAA) ve Arakan Ordusu'nun (AA) oluÅŸturduÄŸu Kuzey Ä°ttifakÄ±, Myanmar ordusuna isyancÄ±lara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sona erdirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Myanmar hÃ¼kÃ¼meti, geÃ§en ayÄ±n baÅŸÄ±nda eyaletteki Mongkoe kasabasÄ±nÄ±n ordu tarafÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. HÃ¼kÃ¼met aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ordunun kasabaya helikopterler ve aÄŸÄ±r silahlarla mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Kuzey Ä°ttifakÄ± grubunun bÃ¶lgeden Ã§ekildiÄŸi ifade edilmiÅŸti. Myanmar yÃ¶netimi ile KaÃ§in isyancÄ±larÄ± arasÄ±ndaki 17 yÄ±llÄ±k ateÅŸkes, Haziran 2011'de baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarla sona ermiÅŸti. Ã‡atÄ±ÅŸmalar sonucu 10 binlerce kiÅŸi evlerini terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœlkedeki etnik gruplar, merkezi yÃ¶netime ve orduya karÅŸÄ± silahlÄ± eylemler dÃ¼zenliyor, daha fazla Ã¶zerklik talebinde bulunuyor.

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