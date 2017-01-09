12:09, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Endonezya'da nefret sÃ¶ylemli internet siteleri kapatÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezya'da bu yÄ±l iÃ§inde nefret sÃ¶ylemi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve radikalizm iÃ§erikli yayÄ±n yapan internet sitelerinin kapatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Cakarta hÃ¼kÃ¼meti, 2017'de ulusal gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir tehlike oluÅŸturan, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, nefret sÃ¶ylemi ve radikalizm iÃ§erikli internet sitelerini araÅŸtÄ±ran Ã¶zel bir ekibin kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Joko Widodo, konuyla ilgili olarak yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sosyal medyanÄ±n gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir tehlike haline geldiÄŸini vurgulayarak "Teknolojinin ilerlemesiyle insanlar sadece telefonla birÃ§ok bilgiye ulaÅŸabiliyor. Bilgiye eriÅŸim kesinlikle engellenemez. Ã–te yandan bazÄ± internet sitelerinde iftira niteliÄŸinde, yalan ve yanlÄ±ÅŸ bilgiler bulunuyor. Endonezya Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ bir Ã¼lke. Bu yanlÄ±ÅŸ bilgilerin yayÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyemezsek Ã¼lkemizde bÃ¶lÃ¼nmeler yaÅŸanabilir." ifadesini kullandÄ±.

Ãœlkenin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmayÄ± hedefleyen yayÄ±nlar yapan internet sitelerine karÅŸÄ± birlik olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan Widodo, "Sosyal medya gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir tehlike haline gelmiÅŸtir. Endonezya'da 34 eyalet, bin 100 yerel dil, 700 aÅŸiret ve farklÄ± dinlere mensup vatandaÅŸlar bulunuyor. Bu Ã¼lkemiz iÃ§in bir nimettir. Sosyal medya Ã¼zerinden yanlÄ±ÅŸ bilgilerle ortamÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmak isteyenlere karÅŸÄ± birlik iÃ§inde olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeliyiz." diye konuÅŸtu.

Widodo, konuÅŸmasÄ±na Hazreti Muhammed'in hayatÄ±ndan Ã¶rnekler vererek devam etti, peygamberin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde imzalanan "Medine SÃ¶zleÅŸmesi"ne atÄ±fta bulundu.

11 SÄ°TE KAPATILDI

Endonezya Ulema Konseyinden (MUI) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise 11 dini iÃ§erikli sitenin kapatÄ±lmasÄ± kararÄ±ndan duyulan rahatsÄ±zlÄ±k ifade edildi.

Ä°slami iÃ§erikli sitelerin engellenmesinin hassas bir durum olduÄŸu ve bunun MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±nda tepki uyandÄ±racaÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, Ä°letiÅŸim ve Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sitelerin kapatÄ±lmasÄ±nda sadece Ä°slami sitelere odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± ve provokatif iÃ§eriÄŸe sahip diÄŸer dini gruplarÄ±n sitelerinin engellenmediÄŸini bildirdi.

Endonezya Ä°letiÅŸim ve Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±, dini ve toplumsal ayrÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klediÄŸi gerekÃ§esiyle geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda 11 Ä°slami siteyi eriÅŸime engellemiÅŸti.