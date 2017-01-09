Meksika'da benzin protestolarÄ±nda altÄ± Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Meksika'da yÄ±lbaÅŸÄ±nda benzin fiyatlarÄ±na yapÄ±lan artÄ±ÅŸ Ã¼zerine Ã¼lke genelinde patlak veren protestolar ÅŸiddetini artÄ±rÄ±rken, Ã§Ä±kan olaylarda bugÃ¼ne kadar 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, bin 500 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BBC'nin haberine gÃ¶re, Ã¼lkenin birÃ§ok kentinde devam eden protesto gÃ¶sterileri ve yaÄŸmalama olaylarÄ±nda ÅŸu ana kadar biri polis memuru 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±.
Olaylarda en az bin 500 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Polis kaynaklarÄ±, Veracruz ve Monterrey gibi bÃ¼yÃ¼k kentlerde, binlerce gÃ¶stericinin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§evredeki market, petrol istasyonu ve araÃ§lara zarar verdiÄŸini kaydetti.
Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Enrique Pena Nieto, aÃ§Ä±klamasÄ±nda, sÃ¼kÃ»net Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparak zammÄ±n ekonomik istikrarÄ± saÄŸlamaya yÃ¶nelik "zor ama gerekli" bir adÄ±m olduÄŸunu belirtmiÅŸti.
Protestocular, benzin fiyatlarÄ±na 1 Ocak'tan itibaren yapÄ±lan yÃ¼zde 20'lik zammÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ± talep ediyor.
Meksika'da zammÄ±n ardÄ±ndan benzinin litresi 90 sentten satÄ±lÄ±yor. Ãœlkede gÃ¼nlÃ¼k asgari Ã¼cret 4 dolar civarÄ±nda.
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