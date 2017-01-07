12:24, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in ÅŸiddetli kar uyarÄ±sÄ±



Foto: ArÅŸiv

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinde etkisini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinde etkisini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ±Â aÃ§Ä±kladÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°stanbul'da halen aralÄ±klarla devam etmekte olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren etkisini arttÄ±rarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ Ã¼zerine gÃ¼ney kÄ±yÄ±larda 5 cm, iÃ§ ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasÄ±nda ek Ã¶rtÃ¼ oluÅŸturmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n oluÅŸturabileceÄŸi; ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma, gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r" denildi.

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