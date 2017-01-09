12:29, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Ä°tfaiye kara saplandÄ±, 6 Ã§adÄ±r kÃ¼l oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bolu'nun Mengen Ä°lÃ§esi'ne baÄŸlÄ± BÃ¼rnÃ¼k KÃ¶yÃ¼'ndeki ÅžirinyazÄ± GÃ¶leti kenarÄ±ndaki konaklama Ã§adÄ±rlarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Kara saplanan itfaiye araÃ§larÄ± yangÄ±na mÃ¼dahalede gecikince 6 Ã§adÄ±r kÃ¼l oldu.

YangÄ±n, dÃ¼n saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. Ali Ä°hsan GÃ¼lsoy tarafÄ±ndan iÅŸletilen butik otelin yanÄ±nda bulunan otantik tarzdaki 10 konaklama Ã§adÄ±rÄ±ndan birinde elektrik kontaÄŸÄ±ndan yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±nÄ± gÃ¶ren Ã§alÄ±ÅŸanlar itfaiyeye haber verdi. Ä°lÃ§e merkezinden Ã§Ä±kan itfaiye araÃ§larÄ±, 16 kilometre uzaklÄ±ktaki gÃ¶lete 1 kilometre kala kara saplandÄ±. YaklaÅŸÄ±k 70 santim kar bulunan bÃ¶lgede rampadan Ã§Ä±kamayan itfaiye araÃ§larÄ±na iÅŸ makineleriyle mÃ¼dahale edildi.

Bu sÄ±rada bÃ¼yÃ¼yen yangÄ±n, diÄŸer Ã§adÄ±rlara da sÄ±Ã§radÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸanlar, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme tÃ¼pleriyle yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Jandarmalar da henÃ¼z yanmaya baÅŸlayan Ã§adÄ±rlarÄ±n iÃ§ine kÃ¼reklerle kar atarak alevlere mÃ¼dahale etti. Olay yerine gelen Mengen Belediye BaÅŸkanÄ± Turan Bulut, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¶nlendirdi.

Ä°ÅŸ makineleriyle Ã§ekilerek rampadan Ã§Ä±karÄ±lan itfaiye araÃ§larÄ±, 6'ncÄ± Ã§adÄ±r yanarken yangÄ±n yerine ulaÅŸtÄ±. Ekipler, Ã§adÄ±rdan yÃ¼kselen alevleri sÃ¶ndÃ¼rÃ¼rken, yanan diÄŸer 5 Ã§adÄ±rda da soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda Ã§adÄ±rlardan sadece birinde tatilci bulunduÄŸu, onun da tahliye edildiÄŸi belirtildi. YangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.