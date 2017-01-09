12:37, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Ä°stanbul'da kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 122 santime ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'u etkisi altÄ±na alan ve gece de aralÄ±klarla sÃ¼renÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, il genelinde yer yer tipi ÅŸeklinde devam ediyor.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 6 Ocak Cuma akÅŸam saatlerinde kent genelinde etkili olmaya baÅŸlayan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, Ã¶zellikle sabah saatlerinden itibaren BoÄŸaz Ã§evresi, Beykoz, SarÄ±yer, Ãœmraniye, Maslak, KaÄŸÄ±thane, Fatih, BeÅŸiktaÅŸ, KavacÄ±k, ÅžiÅŸli, EyÃ¼p, ArnavyutkÃ¶y, Sultangazi, Kemerburgaz bÃ¶lgelerinde tipi ÅŸeklinde sÃ¼rÃ¼yor.

KAR KALINLIÄžI Ã‡ATALCA'DA 122 SANTÄ°METREYE ULAÅžTI

Ä°stanbul'da saat 08.00 itibarÄ±yla kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± Ã‡atalca-SubaÅŸÄ±'nda 122, HadÄ±mkÃ¶y, YassÄ±Ã¶ren'de 105, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Sultangazi, ArnavutkÃ¶y'de 68, BaÅŸakÅŸehir, Esenyurt, BeylikdÃ¼zÃ¼, GaziosmanpaÅŸa'da 62, AÄŸva-Teke, Beykoz, SarÄ±yer, ZekeriyakÃ¶y'de 55, AlemdaÄŸ, Ã–merli, AlibeykÃ¶y, KaÄŸÄ±thane, Maslak'ta 45, UÄŸur Mumcu, Ã‡amlÄ±ca, BahÃ§elievler, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de 35, Ã‡ekmekÃ¶y, Ãœmraniye, Sancaktepe'de 30, AtaÅŸehir, Maltepe, KadÄ±kÃ¶y, ÃœskÃ¼dar, Åžile, BeÅŸiktaÅŸ, BakÄ±rkÃ¶y'de 20-25, Pendik, Kartal ve Tuzla'da ise 10-15 santimetre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

Ä°BB ekipleri, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden itibaren bin 347 araÃ§ ve iÅŸ makinesiyle 9 bÃ¶lgede, Ã¼Ã§ vardiya halinde 7 bin personelle gÃ¶rev yaptÄ±.

Ä°BB Yol BakÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kar kÃ¼reme ekipleri, gece saatlerinden sabaha kadar 9 bin 528 ton tuz, 42 ton solÃ¼syon kullandÄ±.

Ã–te yandan 834 evsiz vatandaÅŸ da Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.

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